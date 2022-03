Samsung al lavoro sul nuovo smartphone “rugged”: arriva in estate?

I telefoni “rugged”, ovvero quelli caratterizzati da una robustezza molto elevata, dividono gli appassionati di smartphone: alcuni li trovano molto ingombranti e fastidiosi, altri invece adorano il fatto di non doversi mai preoccupare della loro integrità.

Proprio per venire incontro a questa seconda categoria di utenti, che apprezzano moltissimo la resistenza dei “rugged”, Samsung ha realizzato da quasi un decennio il marchio Galaxy XCover, pur non rinnovandolo molto spesso come invece avviene con le sue serie più famose (proprio perché il “target” di riferimento non è vastissimo).

Tuttavia, sembra proprio che sia arrivato il momento di vedere un nuovo smartphone rugged del colosso di Seul. Oltre due anni dopo il rilascio commerciale del Galaxy XCover Pro, infatti, la società sudcoreana sembra pronta a lanciare un telefono XCover Pro 2, compreso di supporto all connettività 5G.

Almeno è questo ciò che pare emergere da una serie completa di rendering resi noti da Steve Hemmerstoffer, alias @OnLeaks, uno dei leaker più famosi in circolazione (affidabilità e precisione garantite quasi al 100%). Stando ai render, pare che Samsung abbia optato per un ritorno al “notch” dopo essere passata in precedenza al “foro”.

Probabilmente, la scelta di adottare un design non particolarmente attraente – con il “notch”, le cornici spesse e un retro generico – dipende dalla volontà di Samsung di mantenere un prezzo basso per questo prodotto (sotto i 500 euro, ndr).

Cosa sappiamo di questo smartphone “rugged” abilitato al 5G? Molto probabilmente il telefono sarà alimentato con un processore Exynos 1280 e dovrebbe mantenere anche il jack per cuffie da 3,5 mm che abbiamo visto nei suoi robusti predecessori .

Le indiscrezioni parlano anche di un display da 6,56 pollici, che dovrebbe consentire al Galaxy XCover Pro 2 di superare il telefono XCover Pro di prima generazione da 6,3 pollici sia in altezza che in larghezza. Il software Android 12 preinstallato sembra scontato, considerando l’incredibile supporto dell’azienda sudcoreana nelle ultime serie di prodotti di fascia media e alta. Resta da vedere quanti importanti aggiornamenti del sistema operativo verranno garantiti (dovrebbero essere almeno tre o quattro).

Ma quando verrà ufficialmente rilasciato il Galaxy XCover Pro 2? Su questo aspetto non è ancora trapelato alcun dettaglio (anche se qualcuno parla della prossima estate, ndr), pertanto non possiamo che attendere dettagli più concreti da parte di Samsung.

Fonte Phone Arena