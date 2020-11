Samsung lavora ad un nuovo smartphone pieghevole con un design “multi-folding”

Come noto, una delle novità più importanti dell’ultimo anno nel settore tecnologico è stata senza dubbio l’introduzione degli smartphone pieghevoli, che si stanno via via evolvendo con i nuovi modelli e con quelli che vedremo nei prossimi mesi.

Tra le aziende più impegnate su questo fronte c’è sicuramente Samsung, che per alcuni è la vera “leader” nel campo dei “foldable”. La società di Seul ha infatti proposto un telefono pieghevole a conchiglia come il Galaxy Z Flip e un’esperienza di grande schermo molto migliorata nel Galaxy Z Fold 2.

Ma come prevedibile, l’azienda sudcoreana sta lavorando per realizzare degli smartphone pieghevoli ancora più audaci e funzionali, come riporta anche Samsung Display. Di recente, infatti, la divisione di Samsung ha fatto trapelare un dispositivo con un design multi-pieghevole. Un’immagine di accompagnamento mostra un pieghevole con un meccanismo di piegatura in stile Z. In altre parole, il terzo sinistro del display si piega verso l’interno e sulla parte anteriore del terzo centrale. Nel frattempo, il terzo destro dello schermo si piega all’indietro, dietro il terzo centrale del display.

Quali vantaggi può portare questo approccio? Prima di tutto in questo modo l’utente può avere un’esperienza molto più ampia in fase di apertura rispetto agli attuali pieghevoli. Questo design, inoltre, non comporterebbe un’esperienza telefonica compromessa, come invece abbiamo visto con lo schermo del Fold originale, di dimensioni scomode.

Tuttavia, bisognerà capire se un design multi-pieghevole non comporti problemi dal punto di vista della durata del prodotto. I primi pieghevoli soffrivano di criticità relative alle cerniere, e l’aggiunta di una seconda cerniera va sicuramente valutata con attenzione.

Samsung Display non ha rilasciato alcuna sequenza temporale in merito alla disponibilità commerciale di telefoni pieghevoli con un design multi-pieghevole, anche se non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che sarà proprio Samsung il primo produttore ad adottare questa tecnologia.

Fonte Android Authority