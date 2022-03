Samsung lancia il nuovo convertibile: ufficiale Galaxy Chromebook 2 360

Dopo aver presentato la serie Galaxy Book 2 al Mobile World Congress 2022, tenutosi come sempre al Fira Gran Via di Barcellona lo scorso mese di febbraio, Samsung ha appena aggiunto alla serie anche un nuovo prodotto. Si tratta del Galaxy Chromebook 2 360, un laptop convertibile che funziona con ChromeOS come sistema operativo.

Il nuovo laptop di Samsung è dotato di un display touchscreen LCD TFT da 12,4 pollici con risoluzione WQXGA (2.560 x 1.600 pixel) e 340 nit di luminosità di picco. Lo schermo è caratterizzato da cornici strette ed è compatibile con uno stilo, anche se quest’ultimo non viene fornito in bundle nella confezione. Il Galaxy Chromebook 2 360 può inoltre contare su due altoparlanti da 1,5 W in una configurazione stereo, assieme ad una webcam HD e una tastiera che Samsung ritiene sia in grado di resistere egregiamente agli schizzi d’acqua.

Il laptop è alimentato da una CPU dual-core N4500 di Intel (Jasper Lake), realizzata utilizzando un processore da 10 nm. La sua velocità di clock di base è di 1,1 GHz, ma può arrivare fino a 2,8 GHz. Il prodotto ha anche la grafica integrata Intel UHD, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione eMMC: lo spazio di archiviazione può essere ampliato utilizzando lo slot per schede microSD del laptop.

Sul piano della connettività, il Galaxy Chromebook 2 360 è dotato del supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e LTE (in alcune varianti). Il dispositivo ha due porte USB 3.2 Gen 1 Type-C, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A e un jack combinato per cuffie + microfono. La batteria da 45,5 Wh del laptop dovrebbe riuscire a garantire fino a 10 ore di autonomia con una singola carica. La bella notizia è che Samsung sta includendo anche un caricabatterie USB di tipo C da 45 W nella confezione del Galaxy Chromebook 2 360.

La società sudcoreana non ha ancora rivelato il prezzo o la data di lancio del Galaxy Chromebook 2 360, anche se dovrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane.

Fonte SamMobile