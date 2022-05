Samsung pronta a lanciare nuovi tablet nel 2022: tutti i dettagli

Samsung è sempre molto attiva sul fronte smartphone, nel tentativo di soddisfare la clientela più esigente con il lancio di top di gamma dalle specifiche davvero super e anche di venire incontro al resto della platea di utenti con ottimi prodotti di fascia media.

Tuttavia, il gigante di Seul non concentra i suoi sforzi solo sui telefoni. Come noto, Samsung è sempre impegnata anche nel settore dei tablet, e stando agli ultimi rumors pare proprio che la società sudcoreana sia al lavoro su molti nuovi modelli.

Su alcune pagine di supporto comparse in Francia, che si uniscono ai recenti risultati dei benchmark online, sono infatti comparsi diversi nuovi modelli di tablet di fascia media. Al momento, questi tablet Galaxy inediti sono identificati solo con i loro numeri di modello, ovvero SM-P613, SM-P619, SM-T630, SM-T636B e SM-T503.

I numeri di modello SM-P613 e SM-P619 sono stati confermati dalle pagine di supporto ufficiali della divisione francese di Samsung. Il numero di modello SM-P619 è menzionato anche sul GCF (Global Certification Forum), su Bluetooth e nei benchmark online Geebench e HTML5test. I benchmark rivelano alcuni aspetti che caratterizzeranno questi tablet, ovvero Android 12 come sistema operativo, 4 GB di RAM e un chipset Snapdragon 720G octa-core.

Per quanto riguarda i documenti Bluetooth, il numero di modello “SM-P619” viene collegato al moniker “Galaxy Tab S6 Lite”. Il tablet Tab S6 Lite, come sanno bene i fan di Samsung, è stato rilasciato nel 2020 e ha il numero di modello “SM-P610”: pertanto, ad oggi, non è chiaro come il Tab S6 Lite si colleghi con il numero di modello SM-P619. Secondo quanto riportato da SamMobile, l’ipotesi è che Samsung sia al lavoro su un modello “Lite” aggiornato per il 2022: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

E’ in arrivo un nuovo tablet Galaxy Fan Edition più piccolo?

Oltre a questo misterioso “spin-off” del Galaxy Tab S6 Lite, sempre SamMobile riporta un’altra voce su Samsung: pare infatti che l’azienda di Seul stia lavorando su un altro tablet, individuato nei numeri di modello “SM-T630″ / “SM-T636B”. Il primo è limitato alla connettività Wi-Fi e il secondo beneficia invece del supporto 5G.

È interessante notare che questi numeri di modello suggeriscono che la società della Corea del Sud potrebbe lanciare un modello Galaxy Tab S7 FE di dimensioni ridotte, con un display da 11 pollici invece di quello da 12,4 pollici della variante esistente.

Inoltre, Samsung potrebbe essere al lavoro su un aggiornamento del Galaxy Tab A7 Lite, con numero di modello “SM-T503”, anche se finora non è trapelato alcun dettaglio in merito alla presunta scheda tecnica di questo tablet. Ricapitolando, per gli esperti del settore Samsung potrebbe rilasciare un nuovo modello di tablet Tab S Lite entro quest’anno (nelle versioni Wi-Fi e 5G), un nuovo tablet Fan Edition più piccolo e un Galaxy Tab A7 Lite ad un prezzo più basso.

Fonte SamMobile