Samsung potrebbe lanciare i nuovi Exynos e le GPU AMD già entro il 2021

Stando a quanto emerso nei vari benchmark (prima) e dai test delle ultime settimane (poi), il Samsung Exynos 2100 sembra avere una CPU migliore rispetto allo Snapdragon 888 di Qualcomm. Il processore dell’azienda sudcoreana dispone di un core Arm Cortex X1 con velocità di clock fino a 2.9GHz, tre core Cortex-A78 e quattro core Cortex-A55. Il chip Snapdragon 888 ha un’architettura simile, ma velocità di clock inferiori.

Tuttavia, bisogna tenere presente che il processore Snapdragon 888 è dotato della GPU Adreno 660, e stando al famoso produttore siamo di fronte ad un chip che è il 35% più veloce e il 20% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore. L’Exynos 2100 dispone invece della GPU Arm Mali G78: si tratta senza dubbio di un miglioramento rispetto alla GPU Mali G77 di Exynos 990, ma non è ancora un livello sufficiente per competere con la GPU Adreno 660. Ma Samsung non ha alcuna intenzione di mollare: con i successori di Exynos 2100 ed Exynos 1080 potremmo assistere ad un ulteriore miglioramento anche sotto questo aspetto.

AMD sta infatti aiutando Samsung a realizzare GPU mobili. Non a caso, durante l’evento di presentazione di Exynos 2100, il presidente del System LSI Business del colosso di Seul ha confermato che il “prossimo prodotto di punta” presenterà una GPU AMD (che dovrebbe superare le Adreno, ndr), pur non specificando se il riferimento fosse sul prossimo chip di punta o sul prossimo telefono top di gamma. Inoltre, non è stato fornito alcun dettaglio sulla data di lancio. Ma un tweet postato nelle scorse ore dovrebbe aiutarci a capire meglio la situazione.

La GPU personalizzata avrebbe dovuto debuttare nel 2022, ma stando a quanto rivelato dal solito leaker Ice Universe le due società starebbero lavorando per cercare di anticipare i tempi: per farla breve, Samsung potrebbe rilasciare la GPU AMD già entro quest’anno, con un probabile annuncio entro il secondo o terzo trimestre.

Ma quale sarà il prossimo processore di Samsung e soprattutto su quale telefono lo vedremo? Su questo Ice Universe non riesce ancora a soddisfare le nostre curiosità, anche se le voci rivelano che il chip dovrebbe chiamarsi Exynos 9925.

