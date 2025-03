Samsung: nuove patch di sicurezza in arrivo per diversi modelli di smartphone

Samsung continua a lavorare per il rilascio della One UI 7, ma nel frattempo non trascura l’importanza delle patch di sicurezza. Recentemente, l’azienda ha avviato la distribuzione di aggiornamenti per svariati modelli tra cui Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A25 5G. Analizziamo in dettaglio le novità di questi aggiornamenti.

Aggiornamenti per i modelli Galaxy S25

Gli ultimi flagship Samsung, ovvero Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, hanno raggiunto il mercato da poco e già ricevono un importante aggiornamento. Questa seconda ondata di aggiornamenti si sta diffondendo dal territorio della Corea del Sud e riporta nuove patch di sicurezza. Il firmware S93*NKSUAYC3, che diminuisce il rischio di vulnerabilità, integra le patch di sicurezza aggiornate a marzo 2025.

Queste recenti patch di sicurezza affrontano un totale di 58 vulnerabilità: 51 di esse sono relative al sistema Android nel suo complesso, mentre 7 riguardano specificamente i dispositivi Samsung e la loro interfaccia. Tra le criticità segnalate, 11 vulnerabilità sono contrassegnate come critiche, mentre 40 sono considerate ad alta priorità, richiedendo attenzione immediata. Tuttavia, la nota informativa di Samsung non menziona modifiche significative, limitandosi a garantire un incremento generale della stabilità e ad alcuni fix per bug noti. Si prevede che l’aggiornamento si espanda rapidamente anche oltre i confini asiatici, arrivando in Europa e Italia nei prossimi giorni.

Aggiornamenti per Samsung Galaxy S23 FE

Il Galaxy S23 FE segue le orme dei suoi contemporanei nella gamma Fan Edition e riceve aggiornamenti simili. Con il firmware S711BXXS6DYBH, che è già in fase di distribuzione in Italia, anche questo modello beneficia delle patch di sicurezza di marzo 2025.

Come per i suoi “fratelli”, anche in questo caso le patch di sicurezza sono destinate a risolvere 51 vulnerabilità generali e 7 specifiche per i dispositivi Samsung. Non emergono ulteriori novità relative a funzioni particolari; pertanto, per aggiornamenti più significativi e innovativi dovremo attendere il lancio di One UI 7 e di Android 15, previsto per il 7 aprile, che toccherà inizialmente la serie Galaxy S24 e i modelli pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Novità per Galaxy A53 5G e Galaxy A25 5G

Gli aggiornamenti non si limitano ai modelli flagship, ma raggiungono anche la fascia media con Galaxy A53 5G e Galaxy A25 5G. Galaxy A53 5G sta ricevendo il firmware A536EXXSDEYBD a partire da diversi Paesi americani, compresi Messico, Bolivia e Perù. In parallelo, Galaxy A25 5G si aggiorna con il firmware A256EXXS7BYC3 in regimi di distribuzione in Asia, America Centrale e Medio Oriente.

Le patch di sicurezza di marzo 2025 risolvono anch’esse quasi 60 vulnerabilità tra CVE e SVE, similmente a quanto già visto nei modelli superiori. Non si segnalano altri miglioramenti degni di nota, se non per i tradizionali incrementi di stabilità e bugfix. Con ogni probabilità, entrambi gli aggiornamenti arriveranno in Europa a breve.

Entrambi gli smartphone, Galaxy A53 5G e Galaxy A25 5G, sono già inseriti nella lista di dispositivi che riceveranno Android 15 e la One UI 7, anche se i possessori dovranno pazientare ancora qualche mese per questi aggiornamenti.

Come aggiornare i vari modelli Samsung

Per controllare la disponibilità degli aggiornamenti su Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S23 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A25 5G, gli utenti possono semplicemente accedere alle impostazioni di sistema. Basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”. In alternativa, è possibile connettere il dispositivo al computer tramite cavo e utilizzare Smart Switch per gestire l’aggiornamento software.