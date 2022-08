Samsung lancia la nuova TV Neo QLED da 98”: presto in Europa

Samsung ha lanciato una nuova TV Neo QLED da 98 pollici in Corea del Sud. Rispetto al modello dello scorso anno, la TV da 98 pollici appena lanciata dal gigante di Seul è dotata di una risoluzione 4K e offre una maggiore luminosità, una migliore qualità dell’immagine e una configurazione audio più potente.

Il modello KQ98QNB100, dotato di un pannello Mini-LED da 98 pollici con risoluzione 4K, è caratterizzata da un livello di luminosità davvero impressionante, che può arrivare fino a 5.000 nits. La luminosità può essere regolata in 16.384 step, grazie a un pannello a 14 bit e al Neo Quantum Processor+.

Il processore di immagini del nuovo televisore di Samsung, basato sull’intelligenza artificiale, può eseguire l’upscaling dei contenuti non 4K in una risoluzione 4K. Inoltre il prodotto è dotato di supporto HDR10, HDR10+ e HLG, anche se non è presente il Dolby Vision, in maniera simile a quanto visto su tutti i televisori Samsung in grado di riprodurre contenuti HDR.

La nuova TV ha inoltre una configurazione di altoparlanti a 6.4.4 canali in grado di emettere un audio da 120 W. Il prodotto è dotato di sei altoparlanti frontali, quattro altoparlanti up-firing e quattro woofer. Dispone di Object Sound Tracking+ e Q-Symphony per un audio migliore e l’integrazione con le soundbar Samsung. Il modello consente agli utenti di guardare contemporaneamente quattro diversi flussi video. In più, la nuova TV Neo QLED da 98 pollici ha una struttura completamente in metallo e ha uno spessore di soli 19,9 mm (il 35% in meno rispetto al televisore della generazione precedente).

Il sistema operativo Tizen dell’azienda sudcoreana è quello scelto per questo prodotto; viene poi garantito l’accesso a tutti i servizi di streaming audio e video. Inoltre sono inclusi anche Bixby, Alexa, Samsung Health, Samsung TV Plus e SmartThings. Il Samsung KQ98QNB100 verrà lanciato in Europa come QE98QN100B nei prossimi mesi: nel frattempo, in Corea del Sud il prezzo del prodotto è di 45,000,000 won sudcoreani, pari a circa 33.670 euro al cambio attuale.

Fonte SamMobile