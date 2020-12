Samsung sta per presentare una nuova TV MicroLED. Annuncio già questa settimana?

All’incirca due anni fa Samsung aveva presentato la sua prima TV MicroLED, denominata The Wall, con uno schermo gigante da 146 pollici. Dopo quella presentazione, l’azienda con sede a Seul ha lanciato The Wall in varie dimensioni, ovvero 75 pollici, 88 pollici, 93 pollici, 110 pollici e 150 pollici. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la società sudcoreana è pronta a lanciare una nuova MicroLED TV, che dovrebbe essere svelata alla fine di questa settimana.

L’obiettivo di Samsung è quello di consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore delle TV, specialmente tra i top di gamma. Samsung presenterà il suo nuovo MicroLED TV tramite un webinar: al momento caratteristiche, dimensioni e specifiche sono aspetti ancora ignoti. Gli addetti ai lavori ipotizzano che il prodotto si rivolgerà soprattutto agli appassionati di home entertainment.

I televisori MicroLED utilizzano moduli LED estremamente piccoli che possono agire come pixel autoilluminanti, proprio come la tecnologia OLED. Inoltre, questi prodotti garantiscono neri più profondi, un rapporto di contrasto più elevato e una migliore qualità dell’immagine complessiva rispetto ai televisori LCD e ai televisori QLED. Tuttavia, gli esperti del settore ritengono che i prossimi televisori MicroLED di Samsung non siano delle vere e proprie TV MicroLED, in quanto andrebbero ad utilizzare moduli LED di dimensioni millimetriche piuttosto che moduli di dimensioni micrometriche.

Han Jong-Hee, Head of Visual Display Business di Samsung, ha affermato che l’azienda di Seul vorrebbe lanciare i televisori MicroLED nella seconda metà del 2021 in Europa e negli Stati Uniti.

D’altronde, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il mercato dei televisori MicroLED sia destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, aumentando dai 25 milioni di dollari del 2020 a 228 milioni entro il 2026. Stando ad alcune voci, l’anno prossimo potremmo assistere anche al lancio di alcuni monitor OLED che utilizzano i pannelli QD-OLED di Samsung Display.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte SamMobile