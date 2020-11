Samsung sta pensando a grandi novità per la fotocamera del Galaxy S21 Ultra: i dettagli del sensore

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + e il Galaxy S21 Ultra saranno presentati all’inizio di gennaio e i telefoni dovrebbero essere messi in vendita alla fine del mese, almeno stando a quanto emerso negli ultimi giorni. I primi rendering dei prossimi smartphone del gigante di Seul sono già trapelati insieme alla capacità della batteria. Nelle ultime ore sono emerse nuove informazioni sulla fotocamera del Galaxy S21 Ultra.

Stando a quanto rivelato da Ice Universe, il Galaxy S21 Ultra arriverà sul mercato con un piccolo miglioramento rispetto al Galaxy S20 Ultra in termini di fotocamera principale. Il prossimo top di gamma utilizzerà infatti il sensore della fotocamera ISOCELL HM3 con risoluzione di 108 MP e pixel da 0,8 μm: il nuovo sensore dovrebbe riuscire a garantire il 12% in più di sensibilità alla luce, consentendo al telefono di acquisire un po ‘più di dettagli. Inoltre, con questa novità il Galaxy S21 Ultra acquisirà immagini più velocemente in condizioni di scarsa illuminazione.

Ma sempre stando a quanto riportato da Ice Universe, la vera “chicca” del Galaxy S21 Ultra sarà un’altra. Sebbene si tratti solo di una voce, sembra che Samsung abbia intenzione di fare a meno del sensore 3D ToF utilizzato nel Galaxy S20 Ultra. L’azienda sudcoreana cambierà il sensore 3D ToF con l’autofocus laser, che garantirà una maggiore affidabilità dell’autofocus in condizioni di scarsa illuminazione.

I restanti dettagli sul comparto foto del Galaxy S21 Ultra sono ancora oscuri. Ad esempio, non è ancora chiaro se il nuovo top di gamma sarà dotato di una fotocamera quadrupla o addirittura presenterà ben 5 fotocamere sul retro. Il telefono dovrebbe comunque avere un display Super AMOLED Infinity-O piatto con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, risoluzione QHD + e HDR10 +. Inoltre, il Galaxy S21 Ultra potrebbe debuttare con la One UI 3.1 basata su Android 11. Il processore sarà Exynos 2100 oppure il nuovo e attesissimo Snapdragon 875, mentre sembra molto probabile la presenza di una batteria da 5.000 mAh.

Fonte Sammobile