Samsung, non solo pieghevoli: cosa vedremo nell’evento Unpacked

Nel corso dell’evento Unpacked del mese prossimo Samsung presenterà ufficialmente una lunga serie di dispositivi. I più attesi sono ovviamente i due nuovi pieghevoli dell’azienda sudcoreana, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, ma l’appuntamento sarà ricco di sorprese.

Oltre ai due foldable, infatti, Samsung sfrutterà l’occasione per svelare anche tanti altri prodotti, tra cui Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Buds 3, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Nelle scorse ore il noto leaker Evan Blass ha fatto trapelare immagini promozionali di questi dispositivi, pertanto non sembrano esserci più dubbi sul fatto che saranno tutti protagonisti dell’evento Unpacked.

Un’immagine promozionale mostra il Galaxy Z Flip 5 (e il suo nuovo Cover Screen da 3,4 pollici) accanto al tablet Galaxy Tab S9 Ultra da 14,6 pollici, al Galaxy Watch 6 e ai Galaxy Buds 3. Una delle principali novità di Samsung è proprio il Cover Screen più grande del Galaxy Z Flip 5, che va a sostituire quello da 1,9 pollici del suo predecessore.

Proprio come avviene con il display esterno Quick View da 3,6 pollici del nuovo Motorola Razr+, Samsung consentirà al nuovo Cover Screen del Galaxy Z Flip 5 di visualizzare le app Google ottimizzate per il display più grande: una novità che dovrebbe includere app come Google Maps, YouTube e Messaggi. L’obiettivo è consentire agli utenti di Galaxy Z Flip 5 di ottenere le informazioni di cui hanno bisogno da determinate app senza dover aprire il dispositivo a conchiglia. Una seconda immagine promozionale mostra il nuovo Cover Screen e come gli utenti possano facilmente mettere il dispositivo in tasca.

I due dispositivi pieghevoli in arrivo vengono mostrati insieme anche in un’altra immagine dove entrambi sono protagonisti insieme alla S Pen. Nelle immagini compaiono poi anche il Galaxy Watch 6 Classic e il Galaxy Watch 6, alimentato da Wear OS. Le indiscrezioni rivelano che le probabili date per il prossimo evento Samsung Unpacked sono il 26 e il 27 luglio: non resta che attendere la conferma ufficiale.