Samsung ha deciso, niente più caricabatterie. Anche i prossimi Galaxy non avranno l’accessorio

Samsung ha apportato molti cambiamenti quest’anno per quanto riguarda la sua gamma di smartphone. Tra le modifiche più importanti spicca certamente l’aver portato la S Pen sulla serie S, ma un altro cambiamento che merita di essere evidenziato è la mancanza del caricabatterie nella confezione al dettaglio dei suoi nuovi top di gamma, ovvero Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra, lanciati nella giornata di giovedì 14 gennaio.

L’assenza del caricabatterie era trapelata già in diverse indiscrezioni comparse online nelle settimane precedenti al lancio. Una scelta che ha fatto molto discutere, anche perchè era stata proprio Samsung a prendere in giro Apple per aver deciso di fare a meno dei caricabatterie nelle confezioni degli iPhone 12 lanciati lo scorso ottobre. Dopo pochi mesi, il gigante di Seul ha seguito proprio quella strada, giustificando la scelta con una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente e una volontà di ridurre gli sprechi (stesse motivazioni di Apple, ndr).

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, sembra che Samsung confermerà questa tendenza anche per i prossimi dispositivi Galaxy.

In una dichiarazione resa pubblica all’inizio di questa settimana, il presidente TM Roh ha confermato che l’azienda sudcoreana sta lavorando per rimuovere gradualmente non solo i caricabatterie, ma anche gli auricolari dalle confezioni dei suoi smartphone.

“Riteniamo che la rimozione graduale dei caricabatterie e degli auricolari dalle confezioni dei nostri dispositivi in-box possa aiutare ad affrontare i problemi di consumo sostenibile e rimuovere qualsiasi pressione che i consumatori potrebbero provare nel ricevere continuamente accessori per caricabatterie che si rivelano non necessari con i nuovi telefoni”, le parole di Roh.

Il lato positivo è che la società sudcoreana lancerà almeno due caricabatterie wireless veloci nelle prossime settimane. Se gli auricolari possono essere considerati più come un “bonus” da parte delle aziende per rendere la confezione più attraente, i caricabatterie sono invece un accessorio praticamente indispensabile, ed è anche per questo che la mossa di Samsung ha fatto storcere il naso a molti.

Fonte Phone Arena