Samsung infiamma il MWC 2022: ufficiali Galaxy Book 2 Pro e Pro 360

Le indiscrezioni erano comparse già nei giorni scorsi e alla fine si sono rivelate azzeccate. In occasione dell’apertura del Mobile World Congress 2022, anche quest’anno nella consueta location del Fira Gran Via di Barcellona, Samsung ha voluto presentare al mondo i suoi due nuovi notebook per il 2022.

Stiamo parlando di Galaxy Book 2 Pro e Galaxy Book 2 Pro 360, due prodotti che arrivano a meno di un anno di distanza dai loro predecessori. Nel complesso i due notebook non presentano cambiamenti giganteschi, anche se di sicuro l’introduzione dei processori Intel Core i5 e i7 di dodicesima generazione Alder Lake rappresenta un grande cambio di passo. Ma a bordo di entrambi i device ci sono anche altre interessanti novità, pertanto vale la pena approfondire nel dettaglio le rispettive schede tecniche.

Galaxy Book 2 Pro: Intel Core di 12esima generazione, tanta connettività e un’ottima autonomia

Partiamo dal Samsung Galaxy Book 2 Pro, che funziona proprio con i processori Intel Core i5 e Core i7 di 12a generazione. Samsung ha inoltre confermato che una variante del laptop eseguirà una GPU Intel Arc, senza fornire ulteriori dettagli perché manca ancora il lancio ufficiale da parte di Intel.

Il Galaxy Book 2 Pro sarà disponibile in due configurazioni, una con schermo da 13,3 pollici e l’altra con schermo da 15,6 pollici. Entrambi i modelli hanno una risoluzione FullHD 1.920 x 1080 e utilizzano un display AMOLED.

A bordo del Galaxy Book 2 Pro troviamo 8/16/32 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di memoria SSD. Le opzioni di connettività includono 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, una porta Thunderbolt 4.0, una porta USB di tipo C, una porta USB di tipo A, una porta HDMI, un jack audio combinato da 3,5 mm e un lettore di schede SD.

Il Galaxy Book 2 Pro, inoltre, è un dispositivo certificato Intel Evo grazie al suo fattore di forma compatto. La sua variante da 15,6 pollici pesa 1,11 Kg e la variante 13,6 solo 0,87 Kg. È inclusa anche una webcam 1080P, insieme a un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Infine, la variante Galaxy Book 2 Pro da 13,6 pollici risulta equipaggiata con una batteria da 63 Wh, mentre la versione 15,6 può contare su una batteria da 68 Wh. Entrambi supportano la ricarica rapida da 65 W tramite la porta USB-C. Stando a quanto affermato dalla società con sede a Seul, entrambi i modelli garantiscono una durata della batteria di 21 ore con una singola carica.

Infine, Samsung ha anche introdotto diverse funzionalità software nel Galaxy Book 2 Pro che consentono al notebook di interfacciarsi perfettamente con altri dispositivi Samsung. Una caratteristica molto interessante è la possibilità di utilizzare un tablet Samsung come secondo schermo, completo di funzionalità touch.

La variante base del Galaxy Book 2 Pro con processore Core i5, schermo da 13,6 pollici, 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM costerà 1.199 euro; la variante con schermo a 15,6 pollici, processore Intel Core i7, spazio di archiviazione a 512 GB e RAM a 16 GB verrà invece venduta a 1.599 euro (1.749 euro con l’aggiunta del supporto 5G).

Galaxy Book 2 Pro 360: tutte le specifiche e i prezzi

Il Galaxy Book 2 Pro 360 è il laptop convertibile di fascia alta di Samsung per il 2022. La società sudcoreana ha voluto lanciarlo in due varianti, una con schermo da 13,3 pollici e l’altra da 15,6 pollici. In entrambi i casi troviamo un display touchscreen Super AMOLED con risoluzione Full HD+; inoltre, tutti e due i modelli sono equipaggiati con una S Pen.

Entrambi i laptop sono alimentati con le CPU Intel Core i5/Core i7 di 12a generazione, con tanto di grafica integrata Intel Iris Xe. Tutti e due i dispositivi possono contare su 8 GB/16 GB/32 GB di RAM e una memoria SSD da 256 GB/512 GB/1 TB. A bordo troviamo anche uno slot per schede microSD, mentre la versione da 15,6 pollici è dotata di uno slot SSD M.2 aggiuntivo che permette di espandere ulteriormente lo storage.

Tutti e due i nuovi notebook supportano il Dolby Atmos e dispongono di altoparlanti sintonizzati AKG: tuttavia, la variante più piccola ha altoparlanti stereo da 4 W, mentre il laptop più grande dispone di altoparlanti stereo da 5 W. Entrambi i dispositivi hanno un lettore di impronte digitali integrato e sono i primi laptop al mondo con la certificazione Secured-Core PC.

Inoltre, i laptop Galaxy Book 2 Pro 360 dispongono di webcam Full HD per una migliore nitidezza nelle videochiamate. Anche in termini di connettività il nuovo notebook di Samsung dimostra tutto il suo valore: oltre al Wi-Fi 6E, abbiamo Bluetooth 5.1, una porta Thunderbolt 4, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e una porta combinata per cuffie + microfono.

Il Galaxy Book 2 Pro 360 da 13,3 pollici è alimentato da una batteria da 63 Wh, mentre la variante da 15,6 pollici ha una batteria da 68 Wh, in entrambi i casi con caricabatterie USB-PD da 65 W. Anche in questo caso Samsung garantisce 21 ore di riproduzione video con una singola carica.

I dispositivi sono dotati di tastiera retroilluminata, microfoni dual-array e un ampio trackpad Windows Precision. Il Galaxy Book 2 Pro 360 ha infine un corpo in metallo ed è disponibile in tre colori, ovvero Borgogna, Grafite e Argento.

Il Galaxy Book 2 Pro 360 ha un prezzo di partenza di 1.299 euro per la variante con CPU Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Si arriva a 1.899 euro per la variante con CPU Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

