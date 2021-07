Samsung mostra in un video il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Watch 4 Classic

Da diverse settimane trapelano sul web indiscrezioni riguardanti i prodotti che Samsung dovrebbe presentare in occasione del prossimo evento Unpacked, programmato per l’11 agosto.

Forse anche per sgombrare il campo da possibili dubbi sulle caratteristiche tecniche, nelle scorse ore è stata la stessa azienda sudcoreana a mostrare due di questi prodotti in un video. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold 3, uno dei due attesissimi smartphone pieghevoli, e il prossimo smartwatch top di gamma di Samsung, il Galaxy Watch 4 Classic, entrambi mostrati in un filmato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Samsung.

Nel video, che riguarda principalmente l’app Good Lock, compare dopo 18 secondi quello che sembra essere il Watch 4 Classic e dopo 56 secondi si può vedere anche un telefono pieghevole, che tutti gli esperti del settore hanno individuato come il Galaxy Z Fold 3. Ma quali sono le caratteristiche inequivocabili? La protuberanza della fotocamera del dispositivo pieghevole, fin qui mai vista, e il colore dello smartwatch.

Le immagini trapelate di recente avevano infatti mostrato che rispetto al Galaxy Z Fold 2, il Fold 3 avrà un’isola della fotocamera più compatta e l’unità LED verrà spostata sotto le fotocamere. Il telefono che compare nel video è coerente con quanto emerso in quelle foto. Per quanto riguarda invece il Galaxy Watch 4 Classic, la presenza di una lunetta girevole esclude che si tratti del Galaxy Watch 4 “standard”. Inoltre non può essere il Watch 3 o il Galaxy Watch, perché la clip mostra un modello color argento e nessuno dei due device risulta disponibile in quella variante di colore.

Pertanto sembra molto probabile che il dispositivo in questione sia il Galaxy Watch 4 Classic, che funzionerà con il nuovo sistema operativo Wear di Samsung e Google (e forse è proprio per questo che nel filmato è spento, ndr). Alcuni possessori di smartwatch hanno ricevuto un’anteprima anticipata della nuova piattaforma, grazie all’ultimo aggiornamento del Play Store.

Come accennato all’inizio, il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Watch 4 Classic saranno annunciati l’11 agosto e saranno affiancati da almeno tre nuovi prodotti. Ci sarà anche il Galaxy S21 FE? Non è ancora possibile escluderlo categoricamente, ma sembra proprio che per vedere questo smartphone bisognerà attendere ancora qualche mese.

In termini di specifiche tecniche, la valanga di “leak” degli ultimi mesi ci ha permesso di scoprire praticamente ogni aspetto del Galaxy Z Fold 3, che dovrebbe avere due schermi con refresh rate a 120Hz, un eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888 e due nuove tecnologie: la fotocamera selfie sotto il display e il supporto per stilo per schermi pieghevoli. Molto probabilmente il Galaxy Z Fold 3 arriverà sul mercato ad un prezzo più basso rispetto a quello degli attuali “foldable”.

Il Galaxy Watch 4 Classic, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere dotato di tutto il necessario per potersi davvero distinguere come un top di gamma: monitor ECG, cardiofrequenzimetro, sensore di ossigeno nel sangue, un sensore BIA per misurare il grasso corporeo e modalità di monitoraggio del fitness. In Europa, secondo quanto riferito, il prezzo di questo prodotto dovrebbe partire da 470 euro.

