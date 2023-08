Samsung migliorerà i display di tutti i Galaxy S24: luminosità super

Le ultime indiscrezioni riferivano l’intenzione di Samsung di migliorare l’esperienza di visualizzazione con il Galaxy S24 Ultra. In realtà, almeno stando alle voci circolate nelle scorse ore, pare che il colosso di Seul stia pensando di adottare nuove soluzioni anche per gli altri telefoni della serie.

Tutte e tre le varianti dovrebbero infatti arrivare sul mercato con display più luminosi, con il Galaxy S24+ che potrebbe essere dotato di uno schermo con una risoluzione più elevata rispetto ai suoi predecessori.

Come accennato, già di recente erano circolare indiscrezioni sul Galaxy S24 Ultra dotato di un display AMOLED talmente luminoso da riuscire a superare i 2.500 nit. Ebbene, pare che Samsung voglia dotare l’intera serie Galaxy S24 di nuovi display in grado di raggiungere gli stessi livelli di luminosità del modello Ultra. Secondo alcune voci – riportate anche dal famoso leaker Ice Universe – il Galaxy S24, il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra saranno tutti in grado di raggiungere livelli di luminosità di picco di 2.500 nit.

Non è tutto, dato che oltre a dotare la prossima serie Galaxy S24 di display più luminosi Samsung potrebbe anche garantire alla variante Plus un pannello ad alta risoluzione. Invece di 2340 x 1080 pixel, infatti, il Galaxy S24+ avrà presumibilmente una risoluzione di 3120 x 1440.

Samsung non utilizza una risoluzione WQHD+ per i modelli Plus della serie Galaxy S dai tempi del Galaxy S20+. I modelli successivi avevano una risoluzione inferiore: un aspetto che non creava grossi problemi agli utenti, poiché la densità dei pixel era ancora abbastanza elevata da fornire un’immagine nitida. Inoltre il numero di pixel inferiore consentiva ai telefoni di durare più a lungo con una singola carica della batteria.

Se le voci sono corrette, il Galaxy S24+ avrà un display a risoluzione più elevata con capacità di luminosità di picco molto più elevate. La paura dei fan di Samsung è che la durata della batteria possa risentirne: in merito a questo importante aspetto bisogna tenere conto che anche i chip Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 “for Galaxy” giocheranno un ruolo fondamentale nel risultato finale.