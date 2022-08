Samsung migliora la fotocamera dei Galaxy S22 e dei Galaxy S21

Come sanno bene gli appassionati di prodotti Samsung, la società sudcoreana ha lanciato all’inizio di quest’anno tre nuovi telefoni della serie Galaxy S22, tutti con Android 12 come sistema operativo e con la personalizzazione One UI 4.1 di Samsung. L’azienda di Seul garantirà quattro principali aggiornamenti del sistema operativo Android per tutti e tre i nuovi telefoni, ovvero Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. In più, Samsung garantisce inoltre cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per tutti i dispositivi.

Nella giornata di ieri, lunedì 29 agosto, Samsung ha annunciato anche un altro aggiornamento per la serie Galaxy S22, stavolta incentrato sulla fotocamera. Il sito Sammy Fans, sempre informatissimo su tutto ciò che riguarda il mondo Samsung, riferisce che l’aggiornamento sta arrivando proprio in queste ore in Corea del Sud: l’update include le versioni del firmware S901NKSU2AVHB, S906NKSU2AVHB e S906NKSU2AVHB.

Ma cosa comporta questo nuovo aggiornamento? Con questo update Samsung assicura una migliore stabilizzazione video, migliori scatti in modalità notturna, il supporto per il teleobiettivo 3x quando si utilizza la modalità Hyperlapse, un supporto HDR migliorato e altro ancora. Per verificare se l’aggiornamento è disponibile basta andare su Impostazioni, poi su Aggiornamento software e infine cliccare su Scarica e installa.

Ma non è tutto, perché stando a quanto riportato da SamMobile e Samsung Community pare proprio che la società con sede a Seul stia lanciando l’ultimo aggiornamento incentrato sulla fotocamera del Galaxy S22 anche per la serie Galaxy S21. E’ sempre SamMobile a riferire che l’aggiornamento è attualmente disponibile in Corea del Sud e Germania, rispettivamente nelle versioni firmware G99xNKSU3CVH7 e G99xBXXU5CVH7.

I miglioramenti sono praticamente gli stessi: i Galaxy S21 possono quindi godere di una migliore qualità dell’immagine, una migliore qualità video e della compatibilità della fotocamera con il teleobiettivo 3x con la modalità Hyperlapse. Viene inoltre aggiunto un migliore lettore di codici QR. La disponibilità dell’update è verificabile sempre su Impostazioni, poi su Aggiornamento software e infine su Scarica e installa.

Fonte Android Authority