Samsung Messages si rinnova: nuove funzionalità in arrivo con One UI 8

Samsung ha recentemente svelato che la sua app di messaggistica, Samsung Messages, sta per ricevere una serie di nuove caratteristiche in occasione dell’arrivo di One UI 8. Nonostante le dichiarazioni del colosso tecnologico avessero fatto pensare a una sua dismissione, analisi recenti suggeriscono un potenziamento dell’app, promettendo un’esperienza più ricca e interattiva per gli utenti.

La sorprendente evoluzione di Samsung Messages

Sebbene Samsung avesse comunicato che avrebbe interrotto il supporto per la sua app di messaggistica, la realtà sembra ben diversa. La compagnia coreana ha rimosso Samsung Messages dal Google Play Store, incoraggiando gli utenti a passare a Google Messages. Tuttavia, i dati recenti hanno svelato che Samsung sta ampliando le funzionalità della propria app. Non solo è rimasta disponibile sul Galaxy Store, ma le nuove versioni presentano funzionalità che affrontano e superano le aspettative iniziali.

In febbraio, Samsung ha reinstallato il supporto per RCS, il protocollo di messaggistica arricchita, che era stato precedentemente escluso dall’app. Oltre a questa funzione, gli utenti possono ora modificare i messaggi già inviati e impostare l’auto-cancellazione per i codici OTP entro 24 ore. Le novità non si fermano qui: emergono segnali di ulteriori aggiornamenti che renderanno l’esperienza dell’utente ancora più interattiva e completa.

Nuove funzionalità in arrivo: location sharing e promemoria di compleanno

Tra le migliorie più attese c’è la funzione di condivisione della posizione in tempo reale. Codice trapelato da una versione leak di One UI 8 suggerisce che Samsung sta adattando questa funzione, rendendola simile a quella di Google Messages. Tuttavia, in questa versione, il servizio di localizzazione sarà integrato con l’app Samsung Find, richiedendo un’account Samsung per funzionare.

La funzione di promemoria dei compleanni è un’altra novità imminente. Questa caratteristica notificherà gli utenti riguardo ai compleanni dei contatti salvati, invitandoli a inviare messaggi di auguri, simile al funzionamento di Google Messages. Codici trovati nell’app dimostrano la presenza di messaggi personalizzati che sorprenderanno alert per i compleanni degli utenti.

Reazioni a messaggi: emoji e adesivi

Un’altra evoluzione significativa riguarda il supporto per le reazioni a messaggi tramite emoji e adesivi, imitando un’altra funzionalità storicamente presente nell’app di Google. Gli utenti di Samsung Messages potranno interagire in modo più espressivo, utilizzando suggestioni per emoji da inserire nei messaggi testuali, creando così un’esperienza di comunicazione più vivace e personale.

Inoltre, sembrano esserci novità anche per quanto riguarda la sicurezza, con la funzionalità “Now Brief” in One UI 8 che avviserà gli utenti in caso di messaggi sospetti o blocchi attuati.

Quali cambiamenti aspettarsi?

In sintesi, Samsung sta rivoluzionando la sua app di messaggistica trasformandola in uno strumento versatile e competitivo. Le nuove funzionalità annunciate promettono di arricchire l’interazione tra utenti, garantendo al contempo un livello di sicurezza e funzionalità che si avvicina sempre di più a quello offerto da Google Messages. Con l’aggiornamento di One UI 8, Samsung sembra intenzionata a mantenere la sua presenza sul mercato della messaggistica, sorprendendo i propri utenti con innovazioni continue e sostanziali.