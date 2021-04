Samsung, a luglio nuovo evento Galaxy Unpacked. I protagonisti saranno Z Fold 3 e Z Flip 3?

Samsung starebbe preparando un nuovo evento Galaxy Unpacked per il prossimo mese di luglio. E’ quanto riportano alcune voci che hanno cominciato a circolare sul web e che sostengono che i protagonisti principali di questo nuovo appuntamento saranno Z Fold 3 e Z Flip 3. Si tratterebbe di un anticipo rispetto ai programmi consueti, dato che solitamente Samsung attende l’inizio di agosto per presentare alcuni dei suoi prodotti più importanti dell’anno, come ad esempio i Galaxy Note dotati di S Pen.

Tuttavia, nelle ultime settimane sembra proprio che l’attenzione si stia spostando sui dispositivi pieghevoli, specialmente sul Galaxy Z Fold 3, che dovrebbe garantire specifiche di alto livello. Questo “foldable”, infatti, dovrebbe essere alimentato con il processore Qualcomm Snapdragon 888, il vero e proprio fiore all’occhiello del produttore statunitense, capace di garantire un livello prestazionale assoluto.

Snapdragon 888 dovrebbe essere abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB UFS 3.1. Inoltre, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare con il supporto 5G, il supporto S Pen, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e altro ancora. Per quanto riguarda il comparto foto, quasi certamente il pieghevole avrà tre fotocamere sul retro (12MP + 16MP + 16MP).

Se davvero il Galaxy Z Fold 3 avrà una S Pen integrata all’interno, come emerge dai “leak”, si tratterebbe del primo telefono pieghevole con supporto per lo stilo. Anche il Galaxy S21 Ultra – presentato ufficialmente da Samsung lo scorso gennaio – è riuscito ad ottenere il supporto per l’accessorio di scrittura, ma l’utente deve acquistarlo separatamente e non può riporlo all’interno del telefono stesso.

Lo Z Flip 3, che potrebbe chiamarsi Z Flip 2, offrirà specifiche simili, ovvero un processore Snapdragon 888 e diverse nuove colorazioni, tra cui viola chiaro, beige, verde e nero. Questo foldable avrà una doppia fotocamera da 12 MP e una batteria piuttosto modesta (un “range” da 3.100 mAh a 3.300 mAh). Infine, il pieghevole dovrebbe arrivare sul mercato con un display a 120Hz, ma sono informazioni da prendere ancora con le molle.

Fonte Phone Arena