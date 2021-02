Samsung sta costruendo una nuova linea di produzione di schermi OLED per laptop da 18 o 20 pollici

Una decina di giorni fa anche noi di OutofBit avevamo parlato del nuovo display OLED a 90 Hz per laptop che Samsung pare intenzionata a lanciare sul mercato già nel secondo trimestre di quest’anno. Le ultime indiscrezioni riferiscono che la divisione Samsung Display si starebbe preparando ad aumentare la sua capacità di produzione OLED, in previsione della forte domanda.

Secondo quanto riportato dai media sudcoreani, infatti, Samsung starebbe già realizzando una nuova linea di produzione nello stabilimento di Asan (ad un centinaio di chilometri dalla capitale Seul ndr): per essere più chiari, il colosso asiatico starebbe convertendo la linea A4 esistente, in modo tale da essere in grado di produrre 30.000 schermi OLED di medie dimensioni al mese.

Ma la divisione Samsung Display sta costruendo questa nuova linea in vista di una maggiore domanda di schermi OLED nel segmento degli smartphone? Niente affatto. La linea A4 – a cui la società sudcoreana sembra riferirsi come “Progetto N”, ndr – sarà destinata alla produzione di pannelli OLED di medie dimensioni per laptop. La fonte afferma che questi pannelli OLED per notebook avranno una diagonale da 18 o 20 pollici, un dettaglio che certifica come questa nuova linea non dovrebbe essere correlata al nuovo display OLED da 14 pollici a 90 Hz per laptop a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio di questo articolo.

La società di Seul inizierà a spedire nuove apparecchiature per la produzione di OLED sulla linea A4 entro la fine dell’estate. La produzione potrebbe cominciare entro la fine del 2022.

Ma allora Samsung Display non si sta preparando in vista di una maggiore domanda OLED per smartphone? Certo che sì, anzi, secondo SamMobile la società potrebbe diventare l’unico fornitore OLED con tecnologia LTPO per la serie di iPhone 13 di Apple: non a caso, l’azienda sarebbe già pronta ad aumentare la produzione per questo scopo.

Fonte SamMobile