Samsung lavora su un Galaxy S20 Lite che arriverà con OneUI 2.5

All’inizio di quest’anno Samsung ha rilasciato il Galaxy S10 Lite, un modello leggermente più economico della serie Galaxy S10, che aveva una serie di funzionalità molto interessanti, come: grande schermo piatto e batteria enorme. Bene, secondo le nuove informazioni in circolazione, l’S10 Lite sta ottenendo un successore. Naturalmente, quando il Galaxy S20 è uscito all’inizio di quest’anno, molti si chiedevano se Samsung avrebbe rilasciato anche una variante Lite del suo ultimo flagship. Possiamo solo confermare che sì, è in arrivo una nuova versione del Galaxy S20 che andrà ad inserirsi nella serie Galaxy S Lite.

Galaxy S20 Lite: prime specifiche tecniche

Abbiamo sentito da fonti che è in fase di sviluppo una nuova variante del Galaxy S20 con il numero di modello SM-G780 (Global) e SM-G781 (US). Saranno disponibili tre versioni di questo telefono, che viene chiamato internamente Galaxy S20 Fan Edition. Non tutti i mercati, infatti, otterranno una variante abilitata per il 5G. Secondo quanto riferito, l’S20 Lite globale con numero di modello SM-G780 arriverà con e senza 5G, a seconda del mercato, mentre un dispositivo con numero di modello SM-G781, destinato al mercato statunitense, supporterà il 5G

Le specifiche dettagliate di questo telefono non sono ancora note, ma da quello che sentiamo avrà almeno 128 GB di memoria interna. Il dispositivo funzionerà su Android 10 con One UI 2.5, l’ultima iterazione della skin personalizzata di Samsung che pare sarà essere lanciata con il Galaxy Note 20. Samsung ha distribuito il Galaxy S10 Lite in tutto il mondo con lo Snapdragon 855, quindi stando a questo, possiamo aspettarci che il Galaxy S20 Lite sarà dotato dello Snapdragon 865.

Questo dispositivo potrebbe avere il potenziale per funzionare anche meglio dell’attuale gamma Galaxy S20. In particolare nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, dove i clienti hanno riscontrato una serie di preoccupazioni riguardo alle prestazioni di Exynos 990 rispetto allo Snapdragon 865. La serie Galaxy S20 ha comunque avuto un inizio difficile a causa sia della pandemia, sia dei problemi al software della fotocamera. Non è chiaro in questo momento quale potrebbe essere il prezzo di questo dispositivo, ma dovrebbe oscillare intorno ai 700/ 800 €.

Fonte gsmarena