Samsung lancia One UI 7: novità e aggiornamenti per i dispositivi Galaxy a partire dal 7 aprile

Schermata di blocco potenziata : Il rinnovato layout della schermata di blocco include la “Now Bar”, che offre aggiornamenti in tempo reale su elementi come il meteo, le notifiche e i brani musicali in riproduzione.

Ricerca in linguaggio naturale: Il sistema di ricerca nelle impostazioni è stato semplificato, permettendo suggerimenti contestuali in risposta a query come “ho gli occhi stanchi”, offrendo opzioni relative a luminosità e protezione per gli occhi.