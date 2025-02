Samsung lancia nuove funzionalità di controllo parentale su One UI 7 per Galaxy S25

In un mondo digitale in continua espansione, Samsung ha posto particolare attenzione alla sicurezza dei più giovani. Con il rilascio della nuova interfaccia One UI 7 per la serie Galaxy S25, gli utenti troveranno innovative funzionalità di controllo parentale, pensate per limitare l'accesso a contenuti inappropriati. Questa mossa mira a garantire un'esperienza d'uso più sicura, specialmente per i minori che navigano in rete.

Controllo dei contenuti per una navigazione sicura

Una delle novità più significative introdotte con One UI 7 è la possibilità di filtrare i contenuti web. Attraverso la nuova pagina di restrizioni che si trova in Impostazioni > Benessere digitale e controlli parentali, i genitori possono attivare un filtro che blocca l'accesso a siti web considerati "sessualmente espliciti e violenti" nell'app Samsung Internet. Sebbene Samsung avverta che il filtro potrebbe non intercettare tutti i contenuti inappropriati, è comunque un passo avanti significativo nella protezione dei minori.

Questa funzionalità risponde a una necessità crescente di creare spazi digitali sicuri per i più giovani, in un contesto dove la navigazione web offre una vastissima gamma di informazioni e contenuti, non sempre adatti alla loro età. È importante sottolineare che, mentre il filtro è una buona misura di precauzione, i genitori dovrebbero sempre monitorare attivamente l'uso dei dispositivi da parte dei propri figli.

Restrizioni per app e giochi dal Galaxy Store

Accanto al filtro per il contenuto internet, One UI 7 offre ai genitori la possibilità di stabilire un limite sull'età per il download di app e giochi dal Galaxy Store. La nuova impostazione consente di scegliere un rating che va da "tutti" a "18+", a seconda dell’età del bambino associata al loro account Samsung. Con questa funzionalità, i genitori possono assicurarsi che i propri figli accedano solo a contenuti appropriati al loro stadio di sviluppo.

Le impostazioni di restrizione, infatti, saranno particolarmente utili durante la configurazione del dispositivo per un bambino, permettendo ai genitori di mantenere il controllo su quali app possono essere scaricate e installate. Tuttavia, rimane da chiarire se queste restrizioni possano essere modificate senza la previa approvazione dei genitori, nonché se ci sarà la possibilità di approvare singolarmente le richieste di download di app.

Aspettative future per le funzionalità di controllo parentale

Attualmente, queste nuove funzionalità di restrizione dei contenuti sono state osservate solo sul Galaxy S25, ma si prevede che verranno adottate anche su altri dispositivi Samsung in futuri aggiornamenti di One UI 7. Non ci sarebbero motivi apparenti per limitare queste novità esclusivamente ai modelli più recenti, suggerendo che anche altri utenti Samsung beneficeranno di tali strumenti di sicurezza nel prossimo futuro.

Tuttavia, fino a quando l'aggiornamento non sarà esteso a una gamma più ampia di dispositivi, i genitori dovranno fare affidamento su altri strumenti di controllo parentale per gestire l'accesso ai contenuti offerti da Samsung Internet e dal Galaxy Store. In attesa di conferme ufficiali, i genitori dovrebbero continuare a seguire le best practices per garantire un ambiente online protetto per i loro ragazzi.

Grazie ai continui sforzi di Samsung nel miglioramento della sicurezza digitale, si spera che l’implementazione di queste innovazioni possa servire a creare uno spazio cibernetico più sano e sicuro per le generazioni future.