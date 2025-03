Samsung lancia la nuova serie A: più supporto, prestazioni elevate e un design innovativo

Samsung continua a dominare il mercato degli smartphone di fascia media e accessibile con un’offerta che si distingue per aggiornamenti e prestazioni. Con i nuovi modelli della serie A , i dispositivi riceveranno ben sei aggiornamenti del sistema operativo, un chiaro tentativo del gigante tecnologico di stabilire nuovi standard. Oltre a questa importante novità, la serie A presenta miglioramenti significativi in termini di prestazioni, velocità di ricarica, qualità della fotocamera e molto altro. Dopo aver analizzato in dettaglio il Galaxy A56, diamo un’occhiata da vicino ai modelli A36 e A26.

Samsung Galaxy A36: prestazioni e design aggiornati

Il Samsung Galaxy A36 segna un cambiamento importante rispetto ai suoi predecessori, introducendo il processore Snapdragon 6 Gen 3, abbandonando così l'abbondante uso dei chip Dimensity ed Exynos. Questa novità evidenzia una strategia di miglioramento delle prestazioni, con la configurazione base di memoria di 6/128GB , e la possibilità di un upgrade a 8/256GB.

Sebbene il Snapdragon 6 Gen 3 non sia un campione di prestazioni, Samsung ha dotato il dispositivo di strumenti eccezionali, tra cui una camera di vapore più grande, che ha visto un aumento del 15% rispetto ai modelli precedenti e raggiunge ora la dimensione della camera presente nel Galaxy S24+.

Un altro punto di forza del Galaxy A36 è il suo display: un pannello Super AMOLED da 6,7” con risoluzione 1080p+. Questo rappresenta un incremento di 0,1 pollici rispetto al modello A35, e il display è ora in grado di brillare con luminosità che raggiunge i 1.200 nits in modalità alta luminosità, arrivando anche a un picco di 1.900 nits.

Il design esterno del smartphone è protetto da Gorilla Glass Victus+, con un telaio in policarbonato; inoltre, il dispositivo presenta un rating IP67, garantendo resistenza alla polvere e all’acqua. Samsung propone una scelta di colori vivaci, tutti con un effetto iridescente, ad eccezione dell’unico modello nero.

Miglioramenti nel comparto fotografico

Una novità significativa si può notare nel comparto fotografico del Samsung Galaxy A36, che presenta un’estetica rinnovata grazie a una nuova isola per la fotocamera. La configurazione rimane simile, con un obiettivo principale da 50MP , un’ottica ultra grandangolare da 8MP e un sensore macro da 5MP .

Quest’anno, Samsung ha introdotto due miglioramenti apportati al sistema di fotocamere. In primo luogo, la fotocamera frontale ora monta un sensore da 12MP più grande. In secondo luogo, è possibile registrare video HDR a 10 bit fino a 4K a 30 fps, sia con le fotocamere posteriori che frontali.

Confrontando con il modello A56, è evidente che quest'ultimo offre un sensore di dimensioni superiori e la modalità Low Noise per la fotocamera selfie da 12MP.

Per quanto riguarda l’alimentazione, il Galaxy A36 possiede una batteria da 5.000mAh, con una significativa evoluzione nella velocità di ricarica, che passa da 25W a 45W. Questo porta il dispositivo a raggiungere il 66% della carica in soli 30 minuti, mentre la carica completa richiede 68 minuti. Una volta completamente caricato, il telefono può offrire fino a 29 ore di riproduzione video.

Samsung Galaxy A26: una proposta conveniente ma competitiva

Il Samsung Galaxy A26 rappresenta una rielaborazione del modello A35, ma a un prezzo inferiore e con caratteristiche simili da considerare. Questo smartphone è alimentato dal processore Exynos 1380, lo stesso utilizzato per il precedente A35. Confrontando i due modelli, Samsung ha sottolineato che il CPU del Snapdragon 6 Gen 3 del modello A36 è l’8% più veloce rispetto a quello dell’Exynos 1380. Alcune differenze potrebbero emergere anche in relazione all’efficienza, ma dovremo attendere i test per valutarlo.

Per quanto riguarda la memoria, il Galaxy A26 offre una configurazione che varia tra 6 e 8GB di RAM e 128GB di storage, con una possibilità di upgrade a 8/256GB. Un punto a favore dell’A26 è la presenza di uno slot per schede microSD, non disponibile in modelli superiori della serie A. La garanzia di supporto software rimane la stessa, con sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, un miglioramento rispetto ai quattro e cinque anni dei modelli precedenti.

Il display dell’A26, esattamente come i fratelli A36 e A56, vanta una dimensione di 6.7” e una risoluzione 1080p+ . Tuttavia, il design del display è leggermente diverso, con un notch per la fotocamera frontale e il lettore di impronte digitali montato lateralmente.

Parlando di fotocamere, il modello A26 utilizza una unità da 13MP per il selfie, quindi non supporta la registrazione video HDR. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, le configurazioni comprendono un sensore principale da 50MP , un’ottica ultra grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP.

Il corpo del Galaxy A26 ha subito un miglioramento, con uno spessore diminuendo da 8.3mm a 7.7mm, anche se il peso è aumentato leggermente, passando da 197g a 200g. Inoltre, il modello A26 ha ora un rating IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua, alla pari degli altri modelli A.

Prezzi e disponibilità

Il Galaxy A26 si propone con un prezzo di partenza di €300 per il modello base con 128GB di memoria, mentre per la versione da 256GB si sale a €370. C’è una variabilità nei modelli disponibili a seconda del mercato, rendendo la serie A ancora più accessibile per la clientela.