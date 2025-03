Samsung lancia la Beta 1 della One UI 7.0 per Galaxy S24: scopri come installarla

La nuova Beta 1 della One UI 7.0 è ora disponibile per i possessori dei Galaxy S24, con significativi aggiornamenti e nuove funzionalità. Questo software, basato su Android 15, rappresenta un’importante evoluzione rispetto alla precedente versione 6.1. Tuttavia, gli utenti italiani dovranno affrontare la mancanza dell’accesso diretto al programma Beta ufficiale. Di seguito, le informazioni preziose per coloro che desiderano effettuare un’installazione manuale e scoprire le novità di questa attesa versione.

Rilascio della One UI 7.0 e disponibilità

La versione Beta 1 della One UI 7.0 è stata ufficialmente rilasciata da Samsung il 19 febbraio 2024. Sebbene il rilascio globale e finale sia previsto per gennaio 2025, gli utenti non residenti in alcune delle nazioni selezionate, come Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, si trovano in una posizione difficile. L’Italia non è inclusa nel programma Beta, il che significa che gli utenti locali dovranno attendere il lancio ufficiale per avere accesso alla nuova interfaccia.

Nonostante ciò, esiste un’alternativa per chi non intende aspettare: l’installazione manuale della Beta. Questa procedura potrebbe risultare complessa per i neofiti, ma per coloro che hanno già avuto esperienza con il comando ADB e l’installazione di firmware, il processo dovrebbe essere gestibile. Con questo aggiornamento, Samsung mira a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, introducendo nuove funzionalità.

Attenzione all’installazione manuale

Prima di procedere con l’installazione manuale della One UI 7.0, è fondamentale tenere a mente alcuni dettagli operativi. Sebbene la procedura non richieda un reset dei dati del dispositivo, è sempre consigliabile eseguire un backup dei dati importanti per evitare inconvenienti, soprattutto se il processo non riuscisse per vari motivi.

Gli utenti possono continuare ad utilizzare app come KNOX e Samsung Wallet durante i test della Beta, nonostante l’instabilità tipica delle versioni preliminari. Tuttavia, è possibile che si presentino bug o malfunzionamenti durante l’uso quotidiano. Se si dovesse decidere di tornare alla One UI 6.1 dopo aver provato la Beta 7.0, è necessario effettuare un reset totale del dispositivo. La procedura è stata testata con successo su Galaxy S24, garantendo compatibilità anche con i modelli S24+ e S24 Ultra.

Requisiti per l’installazione della Beta 1

Per poter installare la Beta 1 della One UI 7.0 manualmente, è necessario disporre di specifici requisiti. In primo luogo, è essenziale avere uno dei modelli Galaxy S24, S24 Plus o S24 Ultra. Altamente raccomandato è anche avere installato e configurato ADB sul proprio computer, poiché ciò facilita il processo di aggiornamento.

È cruciale avere familiarità con i comandi ADB, in quanto il nuovo aggiornamento deve essere installato attraverso il computer. Per motivi di sicurezza, eseguire un backup dei dati è una prassi fondamentale, nel caso in cui ci siano problemi durante il processo di installazione.

In caso di dispositivi provenienti da Stati Uniti, Corea o Cina, è possibile trovare informazioni aggiuntive sul forum ufficiale degli sviluppatori XDA.

Procedura passo passo per l’installazione della Beta 1

La prima cosa da fare è verificare il modello del proprio smartphone, assicurandosi che sia compatibile. Una volta confermato, è fondamentale scaricare il file del firmware corretto. È consigliato controllare anche che il numero di build del software attuale termini con “AXK4”. Per scaricare il firmware, il file dovrà essere trasferito sul computer.

Successivamente si dovrà installare ADB e assicurarsi che i driver del dispositivo siano configurati correttamente. Dopo aver scaricato e estratto il file Android SDK Platform Tools, occorrerà accedere a questa cartella tramite il terminale del computer.

Una volta aperto il terminale, si dovranno seguire i passaggi specifici per riavviare il dispositivo in modalità recovery e installare il nuovo firmware, seguendo i comandi ADB corretti. Al termine del processo di installazione, il dispositivo si riavvierà, dando il benvenuto alla nuova interfaccia One UI 7.0.

Downgrade dalla One UI 7.0 alla 6.1

Se, dopo aver installato la Beta si desidera tornare alla versione stabile della One UI 6.1, sarà necessario utilizzare il software Smart Switch per eseguire il rollback. Questa operazione comporta la cancellazione di tutti i dati e applicazioni presenti sul dispositivo, quindi è imperativo avere un backup aggiornato. Per chi utilizza Mac o Linux, il processo sarà più complesso e richiederà il download di firmware precedenti tramite siti specifici e l’uso di software di installazione dedicati.

In merito ai successivi aggiornamenti Beta, Samsung ha già annunciato il rilascio della Beta 2 per il 16 dicembre 2024. Per passare dalle versioni Beta sarà sufficiente seguire procedure simili a quelle già descritte, facendo attenzione ai numeri di versione per evitare inconvenienti durante la transizione.