Samsung lancia il software Beta 1 della One UI 7.0: ecco come installarlo manualmente

Samsung ha recentemente presentato al pubblico la versione Beta 1 della One UI 7.0, il nuovo strato software basato su Android 15, disponibile per i modelli Galaxy S24. Questa importante novità segna un passo avanti significativo nelle funzioni e nelle prestazioni dei dispositivi, con l’aggiornamento che risulta molto atteso da parte degli utenti. Tuttavia, la distribuzione della Beta non è stata estesa a tutti i paesi, e purtroppo l'Italia non figura nell’elenco dei territori beneficiari, costringendo gli appassionati ad attendere il rilascio ufficiale, previsto per gennaio 2025. Per coloro che non vogliono aspettare, c’è però la possibilità di procedere con l’installazione manuale.

Informazioni preliminari sull'installazione

L’installazione della Beta 1 della One UI 7.0 manualmente richiede alcune considerazioni importanti. Sebbene non sia necessario effettuare un reset dei dati durante il processo, è sempre consigliabile eseguire un backup delle informazioni. Nel caso in cui si verifichino problemi, non ci si ritroverà senza dati essenziali. È fondamentale tenere presente che, trattandosi di una versione Beta, potrebbero presentarsi bug o malfunzionamenti durante l’uso quotidiano delle app e delle funzionalità di base.

Chi decide di procedere con l’installazione non perderà comunque l’accesso a servizi come KNOX, Samsung Wallet e Google Wallet, poiché la Beta non compromette il funzionamento di queste applicazioni. Per chi desiderasse tornare alla One UI 6.1 dopo l’uso della Beta, ci si deve preparare al fatto che sarà necessario un reset totale del dispositivo, perdendo così tutte le informazioni salvate. La procedura di installazione è stata testata con successo su vari modelli di Galaxy S24, ripetibile anche su S24+ e S24 Ultra, con valori di modello specifici.

Smartphone e requisiti per l'installazione

A causa delle limitazioni geografiche, il programma Beta ufficiale non sarà disponibile in Italia, ma sarà attivato solo in paesi come Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Gli utenti delle altre nazioni possono ricorrere all’installazione manuale tramite computer, un metodo che, seppur non immediato per i principianti, risulterà aggiornabile in tempi brevi per coloro che hanno già esperienza con ADB e la reinstallazione di firmware.

Per procedere, sarà necessario soddisfare alcuni requisiti essenziali: prima di tutto, avere a disposizione uno dei modelli di Samsung Galaxy S24 compatibili con il firmware. Sarà poi necessario assicurarsi di avere ADB correttamente configurato sul computer e una buona familiarità con i comandi relativi. Infine, è sempre raccomandabile eseguire un backup dei dati.

Guida all'installazione della Beta 1 della One UI 7.0

Per procedere con l’installazione manuale della Beta 1 della One UI 7.0, il primo passo consiste nel verificare se il proprio modello di smartphone è effettivamente compatibile. Questo può essere fatto controllando i numeri di modello SM-S928B, SM-S926B e SM-S921B per S24, S24+ e S24 Ultra. Una volta convalidato, è indispensabile installare l’ultimo aggiornamento disponibile sul dispositivo, il cui numero di build deve terminare con “AXK4”.

Successivamente, si consiglia di scaricare il file del firmware specifico sul computer. Una volta completato il download, sarà necessario configurare ADB sul computer per consentire la comunicazione tra lo smartphone e il pc. Dopo aver seguito i passaggi di installazione di ADB e verificato che i driver siano stati correttamente installati, l’utente dovrà aprire il terminale e seguire una sequenza di comandi specifici.

Successivamente, si passerà alla parte finale del processo, che include il riavvio del dispositivo in modalità recovery e l’applicazione dell’aggiornamento tramite ADB. Questo passaggio richiederà un po’ di pazienza, poiché l’installazione potrebbe richiedere alcuni minuti, al termine dei quali lo smartphone riavvierà automaticamente caricando la nuova interfaccia.

Operazioni per effettuare un downgrade

Chi decide di installare la Beta e dopo desidera tornare alla One UI 6.1 deve seguire un procedimento specifico. Il primo passo consiste nell'installare Smart Switch sul computer. Questa applicazione facilita il rollback alla versione ufficiale del software, ma è cruciale notare che verranno eliminati tutti i dati e le applicazioni, di conseguenza un backup è essenziale prima di procedere.

La procedura per Linux e MacOS è più complessa. In questi casi, sarà necessario scaricare il firmware ufficiale precedente e procedere con l’installazione utilizzando il software Odin. Ogni passaggio deve essere eseguito con attenzione per evitare problematiche con i dati e con il processo di installazione.

Aggiornamento alle successive versioni Beta

Per gli utenti che sono già in possesso della Beta 1 e vogliono passare alle versioni Beta successive, come la Beta 2 o oltre, sarà necessaria una procedura simile a quella descritta. Tuttavia, è importante far riferimento ai numeri di versione specifici per evitare errori durante l'aggiornamento. Le ulteriori versioni Beta possono includere nuove funzionalità e correzioni di bug, rendendo l’esperienza d’uso sempre più fluida e innovativa.