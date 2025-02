Samsung lancia il nuovo SSD 9100 PRO: prestazioni senza precedenti nel settore delle memorie

Il mercato degli SSD si arricchisce di un importante protagonista con il lancio del Samsung 9100 PRO, il primo SSD consumer con standard PCIe 5.0 dell'azienda. Questo nuovo dispositivo di memorizzazione rappresenta la soluzione più veloce attualmente disponibile, con caratteristiche che promettono di rivoluzionare le prestazioni di lettura e scrittura. Con velocità impressionanti di 14,8 GB/s in lettura sequenziale e fino a 13,8 GB/s in scrittura, il 9100 PRO si posiziona come una delle unità più performanti, superando i suoi predecessori in maniera significativa.

Caratteristiche tecniche dell’SSD Samsung 9100 PRO

Il Samsung 9100 PRO è stato progettato utilizzando la più recente tecnologia di memoria NAND TLC V8 V-NAND, insieme a un controller proprietario chiamato Presto. Questi elementi sono fondamentali per massimizzare l'interfaccia PCIe 5.0 x4 e il protocollo NVMe 2.0, ponendo il dispositivo in una posizione privilegiata rispetto ai modelli precedenti, come il 990 EVO, che era limitato a PCIe 5.0 x2.

Tra le innovazioni più rilevanti, spicca il sistema Intelligent TurboWrite 2.0, che ottimizza le performance di scrittura attraverso una cache SLC dinamica. Questa cache non ha una capacità fissa, ma varia a seconda del modello dell'unità. A tal proposito, le specifiche di lettura e scrittura per diverse capacità di archiviazione sono le seguenti:

1 TB : Lettura 14.700 MB/s , Scrittura 13.300 MB/s

: Lettura , Scrittura 2 TB : Lettura 14.700 MB/s , Scrittura 13.400 MB/s

: Lettura , Scrittura 4 TB : Lettura 14.800 MB/s , Scrittura 13.400 MB/s

: Lettura , Scrittura 8 TB: Lettura 14.800 MB/s, Scrittura 13.400 MB/s

In aggiunta, la presenza di una cache LPPDR4X che varia da 1 GB a 8 GB a seconda della capacità offre ulteriore potenza e prestazioni. Risultati che impressionano se si considera che, anche nel caso delle operazioni di lettura e scrittura casuale , l'unità può raggiungere valori di IOPS elevati, tra cui 1.850K per la lettura e 2.600K per la scrittura sin dal modello più piccolo. Un insieme di caratteristiche che definisce il 9100 PRO come uno degli SSD più avanzati nel panorama attuale.

Cosa implica il PCIe 5.0 x4?

Quando si parla di PCIe 5.0, ci si riferisce a un’interfaccia standard fondamentale nel mondo della tecnologia moderna per la connessione di diversi componenti, tra cui SSD, schede grafiche e schede di rete. Questa quinta generazione rappresenta un salto significativo in termini di prestazioni, aumentando la larghezza di banda fino a 32 GT/s per ogni singola linea. In modalità full duplex, ciò consente una larghezza di banda teorica massima di circa 64 GB/s.

La designazione "x4" specifica invece il numero di linee utilizzate per la connessione, che in questo caso sono quattro. Ogni linea ha la capacità di trasmettere dati in entrambe le direzioni, il che significa che l'interfaccia PCIe 5.0 x4 offre una velocità effettiva di circa 16 GB/s per direzione. Questa tecnologia risulta fondamentale per applicazioni ad alta richiesta di larghezza di banda, come le esperienze di gioco avanzate o l'elaborazione di video in alta definizione, dove le massime prestazioni sono cruciali.

Efficienza energetica e sicurezza del SSD

Oltre alle straordinarie performance, uno dei tratti distintivi del Samsung 9100 PRO è il suo ridotto consumo energetico. Con un assorbimento di 9W durante la lettura e 8,2W durante la scrittura nel modello da 4 TB, si colloca tra gli SSD più efficienti nella sua categoria. Non solo questo aspetto lo rende interessante per gli utenti domestici, ma anche per quelli professionali che necessitano di un dispositivo performante senza compromettere l'efficienza energetica.

In termini di sicurezza, il 9100 PRO è dotato di funzionalità avanzate di crittografia, con supporto per AES-256, TCG/Opal 2.0 e Microsoft eDrive . Queste tecnologie offrono alti livelli di protezione dei dati, rendendolo un'opzione ideale per chi gestisce informazioni sensibili.

Controllo del calore e software migliorato

Per garantire un funzionamento ottimale e prevenire il surriscaldamento, i modelli da 1 TB a 4 TB sono dotati di un dissipatore di calore conforme allo standard PCI-SIG D8. Il modello da 8 TB, il primo SSD NVMe che Samsung ha realizzato con tale capacità, presenta un dissipatore di calore di dimensioni ancora superiori, progettato per gestire la grande quantità di dati che può elaborare.

Il software Samsung Magician non solo supporta le unità 9100 PRO fornendo strumenti per l'ottimizzazione delle prestazioni, ma include anche una funzione di migrazione dei dati, permettendo di trasferire informazioni da vecchi dispositivi a questa nuova unità. Inoltre, il programma offre strumenti per monitorare lo stato dell’SSD e gestire aggiornamenti del firmware, rendendo l’interazione con l’unità semplice e intuitiva.

Prezzi e disponibilità sul mercato

La disponibilità del Samsung 9100 PRO è prevista in diverse configurazioni, inclusi i tagli da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB. I modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB saranno acquistabili su Samsung.com e presso vari rivenditori a partire dal 18 marzo 2025, mentre il modello da 8 TB sarà lanciato nella seconda metà dello stesso anno.

I prezzi consigliati dal produttore per i vari modelli sono rispettivamente di 229,99€ per il modello da 1 TB, 369,99€ per il 2 TB e 689,99€ per il 4 TB, rappresentando dunque un investimento significativo per chi cerca prestazioni elevate e tecnologia all'avanguardia nel campo degli SSD.

Con queste premesse, il Samsung 9100 PRO si presenta come un dispositivo in grado di soddisfare le richieste di utenti che aspirano a prestazioni senza compromessi nel campo del trasferimento dati, del gioco e della gestione di applicazioni ad alte prestazioni.