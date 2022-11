Samsung lancerà il Galaxy A54 5G già a gennaio?

Seguendo quanto già fatto con i suoi precedenti smartphone di fascia media, Samsung potrebbe lanciare i suoi dispositivi di nuova generazione all'inizio del prossimo anno. Questi prodotti ottengono solitamente la certificazione necessaria due mesi prima del loro lancio: come ricorderanno di certo i fan del colosso di Seul, il Galaxy A52 5G ha ottenuto la certificazione 3C a gennaio 2021 ed è stato lanciato a marzo 2021. Allo stesso modo, il Galaxy A53 5G ha ottenuto la certificazione 3C a gennaio 2022 ed è stato lanciato a marzo di quest'anno.

Proprio in virtù di quello che ormai sembra essere un trend consolidato, sembra proprio che ci stiamo avvicinando al lancio del Galaxy A54 5G (e molto probabilmente del Galaxy A74 5G). Il Galaxy A54 5G ha ricevuto la certificazione 3C in Cina e potrebbe diventare ufficiale entro gennaio 2023, due mesi prima rispetto ai suoi predecessori. Come fa notare il sito SamMobile, il telefono sarà tra i pochissimi dispositivi Galaxy serie A ad essere venduti nel mercato cinese.

Il database di certificazione rivela che la versione cinese del dispositivo viene individuata nel numero di modello SM-A5460 (come riportato anche da TechGoing, ndr). L'elenco rivela che il prossimo Galaxy A54 5G potrebbe supportare la ricarica rapida a 25 W, in maniera simile a quanto abbiamo già visto con i suoi predecessori. Il dispositivo potrebbe funzionare con Android 13 come sistema operativo e supportare fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo Android (fino ad Android 17).

Secondo le voci trapelate in precedenza, il Galaxy A54 5G presenterà una risoluzione della fotocamera ridotta rispetto al Galaxy A53 5G. Il telefono dovrebbe infatti arrivare con una fotocamera principale da 50 MP e non potrà disporre del sensore di profondità. Infine, il Galaxy A54 riceverà una batteria superiore di 100 mAh rispetto al Galaxy A53 5G: pertanto avremo a che fare con una batteria da 5.100 mAh.

Non resta che attendere qualche settimana per conoscere tutte le altre informazioni sul telefono, in particolare in merito al processore.