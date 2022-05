Samsung lavora già al sensore ISOCELL HP3: cosa aspettarci?

Lo scorso anno Samsung annunciò il sensore della fotocamera da 200 MP, noto come ISOCELL HP1 e capace di combinare un numero molto elevato di pixel su un sensore da 1/1,22 pollici relativamente grande. Da quel momento in poi stiamo ancora aspettando che l’azienda sudcoreana provveda ad installarlo su un telefono, in modo da poterne apprezzare interamente le potenzialità.

Tuttavia, come riportato da GalaxyClub e poi anche da Phone Arena, sembra che Samsung sia già al lavoro sul successore, che prenderà il nome di ISOCELL HP3.

Stando agli ultimi rumors non dovremmo aspettare ancora molto tempo prima di vedere il sensore ISOCELL HP1. Samsung, infatti, avrebbe intenzione di equipaggiare il Galaxy S23 Ultra con una fotocamera principale da 200 MP, pertanto è probabile che vedremo molto presto questa fotocamera su un top di gamma Motorola o Xiaomi.

E per quanto riguarda l’ISOCELL HP3? Al momento non sono disponibili dettagli tecnici su questo nuovo sensore, fatta eccezione per la sua enorme risoluzione di 200 MP. Tuttavia, gli esperti del settore ritengono che l’aggiornamento generazionale da HP1 a HP3 sia marginale in termini di hardware: i miglioramenti principali riguarderanno l’algoritmo computazionale.

Un sensore da 200 MP potrebbe apparire anche fin troppo eccessivo, ma processori potenti e all’avanguardia come Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sono in grado di supportarlo come risoluzione massima per singola fotocamera.

Quante possibilità ci sono di vedere l’ISOCELL HP3 in uno dei prossimi top di gamma di Samsung? Onestamente molto poche, dato che i due telefoni pieghevoli su cui sta lavorando la società sudcoreana, ovvero il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, saranno equipaggiati con altri sensori, probabilmente meno sperimentali.

Fonte Phone Arena