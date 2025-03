Samsung introduce una nuova opzione di continuità delle app per Galaxy Z Fold 6 con One UI 7 beta

La recentissima versione beta di One UI 7 per Galaxy Z Fold 6 porta con sé diverse novità, tra cui una caratteristica che migliora notevolmente l'esperienza utente. In questo nuovo aggiornamento, disponibile per dispositivi selezionati come Galaxy Z Flip 6, Samsung ha implementato un'opzione di continuità delle app che permette agli utenti di passare senza soluzione di continuità fra il display principale e quello esterno. Scopriamo insieme tutte le funzionalità e le modifiche apportate.

Le nuove opzioni di continuità delle app

Con One UI 7 beta, Samsung ha introdotto un sistema di continuità delle app già noto nel Galaxy Z Fold 6. In precedenza, con la versione 6.1.1, gli utenti potevano attivare o disattivare la continuità per ciascuna app individualmente. Con il nuovo aggiornamento, questa funzionalità è stata semplificata con tre nuove opzioni: "Sempre", "Scorri per continuare" e "Mai".

La modalità "Sempre" consente alle app di aprirsi automaticamente nella schermata esterna quando si chiude il dispositivo, mentre la funzione "Mai" impedisce questa transizione. La novità più interessante è "Scorri per continuare", che richiede all'utente di scorrere sul display esterno per continuare a utilizzare l'app. Se non viene eseguito alcun gesto entro pochi secondi, il telefono si bloccato automaticamente, evitando così l’utilizzo involontario delle app.

Dal beta testing alla diffusione globale

La versione beta di One UI 7 è stata rilasciata il 6 marzo a una selezione di utenti in diverse nazioni, tra cui India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Questo aggiornamento non si limita a Galaxy Z Fold 6, ma si prevede che venga esteso a dispositivi aggiuntivi nel corso del mese, compresi i modelli Galaxy S23, la serie Tab S10 e A55.

L'introduzione di nuove opzioni di continuità sembra puntare a migliorare l'esperienza d'uso quotidiana, rendendo più fluido il passaggio tra i diversi schermi. Tuttavia, va notato che le impostazioni individuali di continuità delle app sono state rimosse, ma la nuova opzione "Scorri per continuare" riesce a coprire efficacemente le stesse necessità.

Un passo avanti per gli utenti Samsung

Questa nuova implementazione si inserisce in un contesto di continua evoluzione della tecnologia mobile, dove gli utenti cercano prodotti che facilitino l'interazione e l'uso. Samsung, con il suo impegno costante nel migliorare l’interfaccia utente attraverso aggiornamenti regolari, si sta posizionando come uno dei principali attori nel settore smartphone, specialmente nel segmento dei dispositivi pieghevoli.

In un'epoca in cui la versatilità e la funzionalità sono al centro dell'interesse degli utenti, queste novità sono accolte con interesse sia dai fan hard-core di Samsung sia da coloro che sono curiosi di provare le nuove tecnologie. Gli utenti si stanno adattando a modalità d’uso sempre più intuitive, e ciò rappresenta un chiaro segno della direzione futura della telefonia mobile. Non resta che vedere come queste innovazioni verranno accolte al termine della fase beta e quali ulteriori miglioramenti potrebbero arrivare in futuro.