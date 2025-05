Samsung introduce la nuova interfaccia One UI 7: modifica nella gestione delle notifiche

Negli ultimi tempi, Samsung ha lanciato l’aggiornamento One UI 7 per i suoi smartphone e tablet più datati, offrendo agli utenti un aspetto rinnovato e nuove funzionalità. Tuttavia, una delle modifiche che ha suscitato più dibattiti è il passaggio da una pagina di notifiche e impostazioni rapide unificata a un design separato. Questa scelta ricorda l’interfaccia di iOS e ha portato a numerose critiche tra i possessori di dispositivi Galaxy.

Le novità dell’interfaccia One UI 7

L’aggiornamento One UI 7 è stato accolto con l’entusiasmo di chi cerca una ventata di novità nei propri dispositivi. Tra i miglioramenti non solo estetici, Samsung ha introdotto diverse caratteristiche nuove che mirano a migliorare l’esperienza dell’utente. Tuttavia, il cambiamento più controverso rimane la ristrutturazione della gestione delle notifiche. Gli utenti ora devono effettuare uno swipe dal lato sinistro dello schermo per accedere alle notifiche, mentre dal lato destro possono visualizzare le impostazioni rapide. Anche se è possibile scorrere lateralmente tra le due pagine, molti utenti hanno trovato questa modifica un’invasione alla familiarità dell’interfaccia Android precedente.

La reazione degli utenti e come tornare alla modalità precedente

La reazione da parte degli utenti è stata tutt’altro che positiva: molte persone si sono espresse sui social network, criticando il cambiamento della gestione delle notifiche. Per fortuna, Samsung ha previsto la possibilità di tornare alla visualizzazione unificata delle notifiche e delle impostazioni rapide. Per farlo, gli utenti devono seguire alcuni passaggi semplici: basta scorrere verso il basso dal lato destro dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide, quindi selezionare l’icona a forma di matita situata nell’angolo in alto a destra, accedere alle “Impostazioni pannello” in alto a sinistra e scegliere l’opzione “Insieme” invece di “Separato” . Con questo semplice gesto, si può ripristinare la modalità precedente e continuare a utilizzare la gestione delle notifiche come molti utenti preferiscono.

Flessibilità dell’interfaccia e preoccupazioni future

Dopo l’installazione di One UI 7, Samsung offre anche la possibilità di scegliere tra lo stile unificato e quello separato, che può essere un’opzione preziosa per coloro che non hanno ancora aggiornato il proprio dispositivo. Questa flessibilità permette di adattare l’interfaccia secondo le preferenze individuali, evitando inutili frustrazioni e difendendo la libertà di scelta degli utenti. Tuttavia, l’azienda deve essere cauta e non imitare le strategie di altre marche, come Xiaomi, che a lungo andare potrebbero optare per l’eliminazione del pannello di notifiche e impostazioni rapide tradizionale.

L’evoluzione delle interfacce utente è inevitabile e, secondo le ultime indiscrezioni, Google sta lavorando su versioni future di Android che potrebbero continuare a sviluppare un modello di notifiche e impostazioni separate. Pertanto, resta da vedere quale direzione prenderà Samsung e come risponderanno i suoi utenti a queste trasformazioni in corso.