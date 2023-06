Samsung, in arrivo uno smartphone di fascia media: tutti i dettagli

I fan di Samsung sono in attesa dei due nuovi pieghevoli dell’azienda sudcoreana, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, che verranno presentati ufficialmente tra poco più di un mese. Nel frattempo è appena giunta la notizia che Samsung sta per lanciare un altro smartphone, anche se in questo caso si tratta di un telefono di fascia media. Dopo aver lanciato Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy F54 5G, il colosso di Seul sta lanciando il Galaxy M34 5G nel mercato indiano. Si tratta di una versione leggermente modificata del Galaxy A34 5G, in vendita in tutto il mondo.

Nel breve video di presentazione del telefono si vede la tripla fotocamera dello smartphone sul retro, mentre un’altra immagine mostra il volume e il pulsante di accensione, che funge anche da lettore di impronte digitali. Nel teaser, il telefono è visibile nella colorazione Dark Blue, ma Samsung potrebbe lanciarlo sul mercato anche in un’altra colorazione.

Il tipster Abhishek Yadav ha svelato anche le probabili specifiche del Galaxy M34 5G. Lo smartphone dovrebbe infatti arrivare sul mercato con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione Full HD+. Il chipset che alimenterà questo device è un MediaTek Dimensity 1080, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il sistema operativo scelto da Samsung è Android 13.

Sempre secondo quanto affermato dal tipster. il Galaxy M34 5G avrà una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una fotocamera (macro) da 5 MP. Sul davanti troveremo invece una fotocamera selfie da 13 MP. Completa il quadro la batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 25 W.

Il Galaxy M34 5G in India costerà all’incirca 25.000 rupie indiane, più o meno 278 euro al cambio attuale. Al momento non è chiaro se il telefono arriverà anche in Europa.