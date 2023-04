Samsung, il nuovo evento Unpacked già a luglio: cosa vedremo

Il 1 febbraio 2023 Samsung presentava ufficialmente i suoi nuovi telefoni Galaxy S23 in un evento Unpacked molto seguito non solo dai fan del colosso di Seul, ma da tutti gli utenti interessati ai nuovi top di gamma. I Galaxy S23 sono disponibili sul mercato da poco più di due mesi e i consensi sono elevati per tutti e tre i telefoni. Tuttavia, già da qualche giorno si fa un gran parlare sui prossimi lanci di Samsung, che dovrebbero riguardare alcuni dispositivi molto attesi.

L’azienda sudcoreana dovrebbe infatti lanciare i due pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, la serie di tablet Galaxy Tab S9, il Galaxy Watch 6 e probabilmente anche un paio di nuovi auricolari entro la fine dell’anno. Proprio in queste ore è cominciata a trapelare la voce che vorrebbe Samsung pronta a realizzare un nuovo evento Unpacked per l’ultima settimana di luglio. Un’indiscrezione che segue quanto affermato da alcune voci precedenti, che indicavano che alcuni dei dispositivi in questione sarebbero stati interessati da un debutto anticipato.

Samsung di solito tiene il suo secondo grande evento Unpacked ad agosto di ogni anno, pertanto l’intenzione di anticipare il tutto di un mese stuzzica i fan. Il mercato degli smartphone pieghevoli è ormai caldo e Google è pronta a lanciare il suo primo foldable, il Pixel Fold: pertanto è possibile che Samsung non voglia dare troppo respiro alla concorrenza e non perdere potenziali clienti.

Chiaramente finora si tratta solo di supposizioni, anche perché non si conosce ancora la data esatta del nuovo evento Unpacked. Dato che il gigante di Seul tende ad annunciare i suoi nuovi prodotti a metà settimana, gli esperti ritengono che l’evento potrebbe posizionarsi tra il 25 e il 27 luglio 2023. Non resta che aspettare per capire quali sono le reali intenzioni di Samsung.