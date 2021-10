I fan di Samsung saranno certamente felici di sapere che l’azienda sudcoreana ha appena annunciato un altro evento Unpacked, che si terrà la prossima settimana. La società non ha fornito dettagli su quali saranno i prodotti protagonisti di questo nuovo appuntamento, ma la maggior parte degli esperti del settore sostiene che potrebbe davvero essere il momento giusto per svelare al mondo il Galaxy S21 FE.

Il Galaxy Unpacked Part 2, che si terrà il 20 ottobre e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Samsung, sarà il quarto evento del gigante sudcoreano in questo 2021. Le immagini nell’invito suggeriscono che sarà un appuntamento incentrato sulle app, ma l’impressione è che verrà presentato anche uno smartphone: il Galaxy S21 FE, per l’appunto.

Il telefono era atteso già ad agosto, ma il rilascio è stato rimandato a causa della carenza globale di chip. Nelle ultime settimane erano trapelate notizie tutt’altro che confortanti su questo prodotto: sul web era infatti circolata la voce che voleva Samsung pronta a valutare la possibilità di cancellare definitivamente lo smartphone. Un’eventualità che sembrerebbe scongiurata.

Probabilmente avremo di fronte un prodotto con uno schermo da 6,4 pollici a 120 Hz, una configurazione a tripla fotocamera e una batteria da 4.500 mAh, alimentato con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888. Il telefono dovrebbe costare 649 dollari (circa 561 euro al cambio attuale): un prezzo basso, che potrebbe consentire al Galaxy S21 FE di avere un importante riscontro sul mercato (le spedizioni dovrebbero tuttavia cominciare all’inizio del 2022) e diventare così uno dei migliori telefoni Samsung degli ultimi tempi.

Tuttavia, non tutti i leaker sono convinti che nell’evento del 20 ottobre il protagonista sarà proprio il Galaxy S21 FE. Per alcuni, infatti, Samsung si limiterà a svelare le nuove varianti di colore del Galaxy Z Flip 3, mentre altri immaginano che l’azienda con sede a Seul sfrutterà la vetrina per lanciare alcuni prodotti del brand Bespoke Home.

Fonte Phone Arena