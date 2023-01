Samsung, i Galaxy S23 potrebbero avere più memoria di base

Non passa giorno senza che trapeli sul web qualche nuova indiscrezioni sui Galaxy S23, i telefoni che Samsung lancerà ufficialmente tra qualche settimana in un evento Unpacked (quasi certamente il 1 febbraio, ndr).

Negli ultimi giorni è emerso un altro aspetto interessante che riguarda il Galaxy S23 Ultra: il prodotto più prestante della serie potrebbe infatti arrivare con uno schermo meno curvo rispetto al predecessore, il Galaxy S22 Ultra. Una mossa, quella di Samsung, in risposta alle lamentele sui problemi di usabilità e durata della S Pen.

Ma non è tutto, perché l'ultima indiscrezione riferisce anche che la serie Galaxy S23 avrà più memoria di base rispetto alla gamma attuale: un aspetto, se confermato, che non può che far esultare tutti i fan di Samsung.

Tutti i modelli Galaxy S22, incluso l'S22 Ultra orientato alla produttività, possono contare su 128 GB di spazio di archiviazione; inoltre, i modelli non dispongono di uno slot per l'espansione della memoria. Il leaker Ahmed Qwaider, noto soprattutto per aver fatto trapelare video pratici di telefoni inediti, afferma che la memoria interna dei Galaxy S23 partirà da 256 GB, aggiungendo che il Galaxy S23 Ultra avrà una RAM di base di 12 GB (il Galaxy S22 Ultra entry-level ha 8 GB di RAM, ndr).

Un incremento che non coglie di sorpresa gli esperti del settore, data l'alta probabilità che il Galaxy S23 Ultra arrivi con un sensore della fotocamera principale da 200 MP e che gli altri modelli presentino una nuova fotocamera frontale: lo spazio da 128 GB sarebbe pertanto risultato non sufficiente per coloro che amano scattare molte foto, a meno che non si voglia dipendere dall'archiviazione cloud.

In più, la nuova serie Galaxy S23 di Samsung verrà quasi certamente equipaggiata con il nuovo e potentissimo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e potrà contare anche su un nuovo sistema di raffreddamento, pertanto serve davvero più spazio di archiviazione.

Ma con più storage assisteremo anche ad un aumento del prezzo? Al momento non ci sono conferme in tal senso, anche se le voci più recenti riferiscono che la società sudcoreana starebbe effettivamente valutando la possibilità di aumentare i prezzi dei telefoni Galaxy S23 per compensare l'aumento dei costi dei componenti.

Va sottolineato che un importante leaker come Roland Quandt sostiene che continueremo a vedere l'opzione da 128 GB anche con i Galaxy S23.