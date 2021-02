Samsung lancia HBM-PIM, la prima memoria con intelligenza artificiale

Samsung, il più grande produttore di chip di memoria al mondo, ha annunciato di aver sviluppato il primo chip al mondo HBM (high-bandwidth memory) con elaborazione AI integrata. Come noto, l’HBM è un tipo di interfaccia di memoria RAM per memorie DRAM che si accompagna agli acceleratori grafici in modo tale da garantire prestazioni molto elevate.

Il nuovo chip non solo va a migliorare le prestazioni di elaborazione dell’intelligenza artificiale, ma ha anche il merito di ridurre considerevolmente il consumo energetico. L’azienda ha scelto di denominare il nuovo chip di memoria HBM-PIM, dove PIM sta per “processing in memory”, ovvero “elaborazione in memoria”.

Per sviluppare la nuova memoria HBM-PIM è stato utilizzato il chip di memoria HBM2 Aquabolt dell’azienda sudcoreana, lanciato per la prima volta nel 2018. La parte PIM presenta unità di elaborazione basate su logica avanzata e riesce a garantire prestazioni di elaborazione AI più che raddoppiate. Inoltre, come accennato, il consumo energetico viene ridotto del 70%. Il nuovo chip di memoria di Samsung verrà utilizzato principalmente in server di elaborazione ad alte prestazioni e applicazioni AI.

Nell’architettura standard del computer, la memoria e l’elaborazione sono mantenute separate: un aspetto che va ad aumentare la latenza quando vengono spostati molti dati. Samsung ha voluto realizzare HBM-PIM proprio con l’obiettivo di superare queste criticità. Il nuovo chip è anche compatibile con l’interfaccia HBM della generazione precedente: in questo modo, le aziende possono configurare acceleratori AI senza modificare l’hardware e il software esistenti.

Samsung ha menzionato in un comunicato stampa che fornirà i chip HBM-PIM ai clienti per i test e la verifica entro la prima metà del 2021. Sempre il gigante di Seul ha affermato che verrà avviata una collaborazione con gli utenti per standardizzare la piattaforma PIM in tutto l’ecosistema.

Fonte SamMobile