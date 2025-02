Samsung Galaxy Z Fold7 e novità negli S25: test della One UI 7 e potenziale Expert RAW

Le ultime novità nel mondo degli smartphone pieghevoli Samsung portano l'attenzione sui nuovi modelli Galaxy Z Fold7 e Galaxy S25. Nella serata di ieri, sono emerse informazioni importanti riguardanti i test della One UI 7, mentre si parla di un possibile aggiornamento dell'app fotocamera per i nuovi S25. Scopriamo tutti i dettagli su queste innovazioni.

Samsung Galaxy Z Fold7: in arrivo la One UI 7

Recentemente, è stato rivelato che Samsung ha avviato i test per la One UI 7 dedicata al nuovo Galaxy Z Fold7, il dispositivo pieghevole di prossima generazione. Tarun Vats, un noto leaker del settore, ha pubblicato un aggiornamento su X, confermando che una prima build per il Galaxy Z Fold7 è stata individuata nei server di aggiornamento OTA dell’azienda. Questa build, dedicata al modello con codice SM-F966U – quello destinato al mercato statunitense – porta il codice F966USQU0AYB3 ed è presumibilmente basata su Android 15.

Tradizionalmente, Samsung ha lanciato i suoi nuovi smartphone pieghevoli con versioni della One UI numerate X.1.1. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il Galaxy Z Fold7 potrebbe fare il suo debutto insieme alla One UI 7.0.1. Sebbene molti dettagli siano ancora sconosciuti, l'attenzione resta alta per le novità che questa nuova interfaccia potrebbe portare agli utenti dei pieghevoli Samsung.

Aggiornamenti per l'app fotocamera dei Galaxy S25

Nel contesto delle migliorie della fotocamera, si parla di un’interessante possibilità di espansione per i modelli Galaxy S25. La settimana scorsa, si è suggerito di utilizzare l'app Expert RAW per migliorare la qualità delle foto catturate con questi dispositivi. Tale applicazione offre diverse opzioni per utenti più esperti, permettendo di scattare fotografie a 24 megapixel utilizzando il sensore principale.

Recentemente, un membro della comunità di Samsung ha proposto un'idea interessante: permettere agli utenti di scattare foto a 24 megapixel direttamente dall'app fotocamera predefinita. Questa idea ha trovato sostegno tra gli utenti, e un rappresentante di Samsung ha risposto ringraziando per il suggerimento, confermando che l’idea sarà presa in considerazione per un futuro aggiornamento.

Integrare questa funzionalità nell’app cameristica principale dei Galaxy S25 rappresenterebbe un importante passo avanti. Attualmente, la fotocamera stock offre la modalità di scatto a 12 megapixel e quella a piena risoluzione da 50 o 200 megapixel nei modelli Ultra. Aggiungere un'opzione intermedia a 24 megapixel potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza fotografica e rendere i dispositivi Samsung ancora più competitivi, specialmente considerando che l’iPhone 15 permette già di scattare foto di questa risoluzione.

Funzionalità di Expert RAW: opportunità e limitazioni

Nonostante l'app Expert RAW offra la possibilità di scattare a 24 megapixel solo attraverso il sensore principale, resta la questione delle potenzialità fotografiche dell’Galaxy S25 Ultra. Questo modello è dotato di tre sensori di 50 megapixel ciascuno, capacità che potrebbero supportare anche la modalità a 24 megapixel. La mancanza di questa opzione nei modelli attuali è un aspetto che suscita qualche perplessità tra gli appassionati di fotografia.

Con l'evidente evoluzione delle tecnologie fotografiche integrate nei dispositivi mobili, i produttori devono tenere il passo con le aspettative crescenti degli utenti in cerca di prestazioni elevate. Con l'implementazione di funzionalità come quella suggerita per l'app fotocamera, Samsung potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato, rispondendo direttamente alle esigenze dei consumatori e offrendo loro strumenti sempre più versatili.

L'attenzione per il miglioramento delle esperienze fotografiche e l'instancabile ricerca di innovazione nel design dei propri dispositivi restano chiavi fondamentali per il futuro di Samsung e per il suo successo nel competitivo panorama della tecnologia mobile.