Samsung Galaxy Z Fold 3, confermati Snapdragon 888 e 12 GB di RAM

Gli appassionati dei prodotti Samsung attendono con impazienza il lancio del Galaxy Z Fold 3, uno dei due smartphone pieghevoli (l’altro è il Galaxy Z Flip 3, ndr) che l’azienda con sede a Seul svelerà ufficialmente il mese prossimo.

Quasi tutto ciò che riguarda questo nuovo “foldable” è stato rivelato tramite i vari leak che si sono succeduti nel corso dei mesi precedenti, con particolare “incremento” in queste ultime settimane. Nelle ultime ore sono arrivate due conferme che faranno certamente piacere a coloro che hanno già in mente di acquistare questo nuovo prodotto.

Il Galaxy Z Fold 3 sarà infatti alimentato con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888 e potrà contare anche su 12 GB di RAM.

Il prossimo smartphone pieghevole top di gamma di Samsung, individuato nel numero di modello SM-F926U, è stato avvistato ieri nel database di Geekbench, il noto portale di benchmark. L’elenco conferma che lo smartphone arriverà con il processore Snapdragon 888 (nome in codice: Lahaina), anche se in molti speravano nel chip Snapdragon 888+. Il dispositivo avrà anche 12 GB di RAM, ma potrebbe esserci una variante con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Inoltre, il “foldable” arriverà con Android 11 come sistema operativo.

Stando a quanto trapelato nelle scorse settimane, il Galaxy Z Fold 3 è dotato di un display Super AMOLED Infinity-O da 6,23 pollici e un display pieghevole Super AMOLED interno da 7,55 pollici. Entrambi gli schermi dispongono del supporto HDR10 + e di una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Compatibile con la S Pen, il telefono dovrebbe avere anche la personalizzazione One UI 3.1.1 basata su Android 11. Non dovrebbe mancare la protezione IP68, così come il lettore di impronte digitali montato lateralmente, il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.0.

Sul retro del device troveremo una tripla fotocamera da 12 MP + 12 MP + 12 MP, mentre pare confermata la fotocamera da 10 MP sul display della cover e un’altra fotocamera selfie da 16 MP sotto il display pieghevole. Tutte le fotocamere dovrebbero essere dotate di registrazione video 4K 60fps.

Infine, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.400 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Fonte SamMobile