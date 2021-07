Samsung Galaxy Z Fold 3 compare nei render ufficiali: conferme e novità

Ormai sappiamo tutti bene cosa ha intenzione di mostrarci Samsung nell’evento Unpacked del prossimo 11 agosto. E’ stata la stessa azienda della Corea del Sud a confermare che i protagonisti principali dell’evento saranno i due nuovi smartphone pieghevoli, ovvero Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Nelle ultime settimane sono spuntate online diverse indiscrezioni riguardanti proprio questi due nuovi foldable, ma grazie ai “render di marketing ufficiali ad alta risoluzione” emersi ieri possiamo finalmente dare uno sguardo complessivo alle ultime specifiche che fanno riferimento ad uno di questi due prodotti molto attesi. Parliamo del Galaxy Z Fold 3 5G, che viene pertanto svelato per intero.

Rispetto alle voci precedenti, stavolta nessun dettaglio del nuovo foldable è nascosto o oscurato, tranne ovviamente per la fotocamera sotto il display che dovrebbe rimanere (in gran parte) nascosta.

Galaxy Z Fold 3 5G, conferme e novità

Come probabilmente sanno già gli appassionati dei prodotti Samsung, il Galaxy Z Fold 3 5G sarà alimentato con il potente processore Qualcomm Snapdragon 888, che garantirà un livello prestazionale davvero molto elevato. Stando ai render, il modulo principale della tripla fotocamera posteriore ha un aspetto leggermente diverso, restringendosi in larghezza ed estendendosi in altezza, con il singolo flash LED che troverà posto sotto i tre sensori di immagine anziché alla loro destra.

Nella maggior parte dei casi gli aggiornamenti e i miglioramenti del prossimo Galaxy Z Fold 3 5G risultano invisibili ad occhio nudo. Il prodotto si mostra in una variante di colore Phantom Black, sebbene si presume che il pieghevole arrivi anche nelle tonalità di verde e bianco “rosato”, decisamente più sgargianti. Il prezzo di partenza, come accennato anche in precedenza, dovrebbe essere significativamente più basso rispetto al Galaxy Z Fold 2.

Il perfetto rapporto qualità/prezzo?

Samsung sembra aver imparato dal suo più grande errore del 2020, quando lanciò il Galaxy Z Fold 2 ad un prezzo troppo elevato. Stavolta il gigante di Seul dovrebbe proporre il nuovo foldable ad una cifra decisamente più ragionevole (tra le 1.200 e le 1.300 euro) considerando l’ottima fattura del prodotto.

Fonte Phone Arena