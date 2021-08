Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ecco i prezzi europei

Gli appassionati dei prodotti Samsung non vedono l’ora che arrivi l’11 agosto. E’ quella la data scelta dal gigante di Seul per il suo prossimo evento Unpacked, che vedrà come protagonisti i due smartphone pieghevoli di prossima generazione Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 assieme ad altri device.

Nella giornata di ieri, il leaker SnoopyTech ha svelato su Twitter i possibili prezzi di questi telefoni nei mercati europei, insieme ai prezzi dei nuovi auricolari Buds 2. Il modello da 256 GB del Galaxy Z Fold 3 dovrebbe costare 2.009 euro, mentre la variante con 512 GB di spazio di archiviazione verrà venduta ad un prezzo di 2.099 euro.

Il leaker ha anche pubblicato quelli che potrebbero essere i prezzi del Galaxy Z Flip 3. L’unità con 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione avrà un costo di 1.029 euro, mentre il modello con 256 GB di spazio di archiviazione costerà 1.109 euro. Infine, gli auricolari True Wireless Stereo Galaxy Buds 2 potrebbero essere lanciati in Europa a 170 euro.

In queste ultime settimane sono trapelati molti dettagli riguardanti le schede tecniche di tutti e due i foldable. Galaxy Z Fold 3 arriverà sul mercato con un display da 7,5 pollici delle dimensioni di un tablet quando il dispositivo è aperto, assieme ad uno schermo esterno da 6,2 pollici. Il telefono supporterà la S Pen e sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 12 GB/16 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione. Molto probabilmente sul retro verrà posizionata una tripla fotocamera, mentre ad equipaggiare il prodotto troveremo una batteria da 4380 mAh.

Il Galaxy Z Flip 3 entrerà facilmente in tasca: all’apertura, il device rivelerà un display AMOLED dinamico da 6,7 ​​pollici con una risoluzione FHD+ e un formato 22:9. Il foldable sarà alimentato con un processore Snapdragon 870.

Infine, i nuovi auricolari Galaxy Buds 2 dovrebbero arrivare nelle colorazioni bianco, nero, viola e verde, con una custodia capace di garantire una ricarica wireless da 2,5 W grazie a una batteria da 500 mAh che va quasi a raddoppiare la capacità fornita con le cuffie dello scorso anno. Tuttavia, la batteria all’interno di ciascun auricolare diminuirà a 60 mAh rispetto alle batterie da 85 mAh utilizzate per alimentare il modello rilasciato nel 2020.

Fonte Phone Arena