Samsung Galaxy Z Fold 2, ecco il nuovo pieghevole: molti miglioramenti, in pre-ordine dal 1 settembre

Nell’evento Unpacked di ieri Samsung ha presentato ufficialmente anche il Galaxy Z Fold 2, il terzo smartphone pieghevole dell’azienda dopo Galaxy Fold e Galaxy Z Flip. A differenza dei precedenti due modelli, il nuovo “foldable” del gigante di Seul presenta delle caratteristiche più avanzate che troveranno certamente largo apprezzamento nella clientela.

Ad esempio, rispetto al Galaxy Fold, il nuovo pieghevole non ha più “tacche” sui display ed è inoltre dotato di una cerniera riprogettata. Ma veniamo alle specifiche di questo nuovo prodotto.

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è dotato di un display Infinity-O da 7,6 pollici come schermo principale, mentre lo schermo di copertura è un display Infinity-O da 6,2 pollici. Samsung ha utilizzato questa volta la protezione Ultra-Thin Glass (UTG) su una copertura in plastica. È probabile che il pannello di vetro vada a risolvere quel problema di fragilità emerso con il Galaxy Fold di prima generazione.

Samsung offre anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz sul Galaxy Z Fold 2, in modo tale da garantire un’esperienza più fluida rispetto al Galaxy Fold, che presentava invece la tradizionale frequenza di aggiornamento di 60Hz. Inoltre, il nuovo modello ha un meccanismo CAM sulla sua cerniera che consente di aprirlo a più angolazioni, in maniera simile a quanto visto già con il Galaxy Z Flip.

Anche la nuova cerniera del Samsung Galaxy Z Fold 2 è stata riprogettata (oltre 60 componenti, ndr) per affrontare alcuni dei problemi chiave visti sul Galaxy Fold. Inoltre, il telefono è dotato di una “spazzatrice”, che secondo quanto riportato dalla società di Seul si rivelerà uno strumento molto importante per rimuovere polvere e detriti dal cardine utilizzando fibre elastiche.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 865+, che garantisce un eccellente livello prestazionale. Il chip è abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage. Per quanto riguarda il comparto foto, il Samsung Galaxy Z Fold 2 dispone di una tripla fotocamera sul retro, con un sensore principale da 12 MP, un teleobiettivo da 12 MP e un grandangolo sempre da 12 MP. Il telefono ha anche il supporto Dolby Atmos ed è inoltre equipaggiato con una doppia batteria intelligente da 4.500 mAh, che dovrebbe riuscire a garantire il funzionamento per tutto il giorno con una singola carica. Inoltre, è disponibile il supporto 5G per una connettività più veloce.

Samsung presenterà in dettaglio le specifiche complete del Galaxy Z Fold 2 in occasione del suo lancio sul mercato, previsto per settembre. I pre-ordini dovrebbero partire il 1 settembre, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 2000 euro.

