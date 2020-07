Samsung annuncia il Galaxy Z Fold 2: presentazione ufficiale il 5 agosto

La data di lancio del Samsung Galaxy Z Fold 2 è stata praticamente confermata. Il nuovo smartphone pieghevole del colosso di Seul verrà lanciato ufficialmente il 5 agosto durante l’evento Unpacked, insieme alle ultime offerte della gamma Galaxy Note.

Il gigante sudcoreano ha pubblicato sui propri canali social il logo a farfalla aggiornato, usato per la serie Galaxy Fold, rivelando che il lancio avrebbe avuto luogo in occasione dell’evento online Galaxy Unpacked. Samsung dovrebbe sfruttare l’evento del 5 agosto per lanciare anche Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Note 20.

Samsung ha utilizzato Twitter per pubblicare un video teaser, in cui oltre a riproporre il logo a farfalla utilizzato per il primo Galaxy Fold (seppure aggiornato, ndr) e la data di lancio del 5 agosto, ha postato la didascalia “Si apre un nuovo look”. Il nuovo logo è stato rivelato nel colore Mystic Bronze, che secondo un rapporto di PhoneArena, è una delle opzioni di colore sul successore Galaxy Fold e sarà quasi certamente una variante di colore della serie Galaxy Note 20.

Nelle ultime settimane sono trapelate sul web diverse indiscrezioni che riportavano alcune delle specifiche tecniche del Galaxy Z Fold 2, a dimostrazione di come il lancio potesse considerarsi ormai prossimo. Tra queste, spiccavano soprattutto lo schermo Super AMOLED da 7,7 pollici pieghevole (Y-OCTA) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Anche il display esterno dovrebbe essere Super AMOLED, con una dimensione di 6,23 pollici. Il Galaxy Z Fold 2 sarà quasi certamente alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865+. Inoltre, il nuovo “foldable” sarà dotato di una doppia batteria con una capacità combinata di 4.365 mAh e supporto per ricarica wireless veloce da 15 W e ricarica wireless inversa veloce da 15 W. Molto probabile la presenza di un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Il dispositivo in arrivo supporterà anche il 5G.

A livello fotografico, il Galaxy Z Fold 2 dovrebbe avere un sensore da 10 megapixel sia all’interno che all’esterno. La tripla configurazione della fotocamera sul retro sarà caratterizzata da un teleobiettivo da 64 megapixel, un sensore da 12 megapixel con obiettivo ultra grandangolare e un altro sensore da 12 megapixel con obiettivo grandangolare.

Fonte Gadgets360