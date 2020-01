Samsung Galaxy Z Flip: il nome del nuovo pieghevole Samsung

Samsung Galaxy Z Flip: così sembra che si chiamerà, molto probabilmente il nuovo smartphone pieghevole della Samsung. Nei giorni scorsi era stata divulgata la notizia che il dispositivo, finora noto come Galaxy Fold 2, si sarebbe chiamato Samsung Galaxy Bloom.

Secondo diverse indiscrezioni, infatti, Samsung avrebbe rivelato il nome e informazioni riguardo il suo prossimo smartphone foldable in una riunione a porte chiuse organizzata con partner chiave al CES di Las Vegas.

Stando a delle ultime informazioni, invece, Galaxy Bloom non è il nome definitivo con cui sarà messo in commercio il telefonino.

Galaxy Z Flip

Il CEO della divisione mobile di Samsung, DJ Koh, avrebbe presentato durante questo meeting esclusivo a Las Vegas i prossimi prodotti dell’azienda coreana, tra cui il famoso Samsung Galaxy Bloom, come si può vedere dall’immagine “rubata” qui sotto.

Così sembra che il nome Bloom sia stato scelto perchè Samsung ha preso ispirazione dalla forma della cipria in polvere del colosso della cosmesi francese Lancôme. Con questo dispositivo la casa coreana, infatti, vuole raggiungere un target giovane e femminile, per questo ha deciso di studiare un prodotto che avesse un design molto familiare alle donne come quello della trousse della cipria.

In realtà nella giornata di ieri grazie all’account Twitter di Ice Universe è uscita, prima una smentita riguardo il nome Galaxy Bloom e poi una nuova indiscrezione.

Bloom is just a code name, the real name is Galaxy Z xxxx, guess it! pic.twitter.com/55mGBp4v0A — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

Ice Universe prima ci fa sapere che Galaxy Bloom è solo il nome in codice del dispositivo ma che il vero nome ancora non è noto.

Dopo qualche ora però il famoso leaker scrive un altro tweet dove aggiorna tutti riguardo il nuovo nome del foldable 2: Samsung Galaxy Z Flip. In molti poi hanno commentato il nome, condividendo il pensiero che Galaxy Z Flip sarebbe perfetto come nome se il dispositivo potesse ripiegarsi in tre, assomigliando ad una Z.

Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

Fonte Twitter Ice universe