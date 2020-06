Samsung Galaxy Z Flip 5G riceve certificazione Bluetooth e TENAA

Samsung Galaxy Z Flip 5G sarà presto ufficializzato insieme al Galaxy Note 20 e al Galaxy Fold 2 durante uno speciale evento Unpacked che avverrà ad inizio agosto. Finora sapevamo che il telefono sarà dotato di 256 GB di memoria interna e che arriverà in un nuovo colore. In questi giorni, però, il dispositivo dopo essere comparso nella piattaforma di benchmark Geekbench ha ricevuto la certificazione sia da Bluetooth SIG che da TENAA.

Galaxy Z Flip 5G: certificazione Bluetooth e TENAA

I modelli della famiglia Galaxy Z Flip 5G certificati sul database Bluetooth SIG sono diversi. Abbiamo individuato sul sito Bluetooth SIG i seguenti modelli: SM-F707B (mercato europeo), SM-F707U (per AT&T e T-Mobile), SM-F707U1, SM-F707U_SPR (Sprint) e SM-F707W (Canada). Il sito non ha fornito molte informazioni se non la presenza di connettività Bluetooth in versione 5.0. Dall’ente di certificazione TENAA, invece, sono emerse più informazioni, come: le dimensioni (167,3×73,6×7,2mm da aperto), connettività 5G SA/NSA, display esterno (1,05″), sistema operativo Android (anche se non è indicata la versione pensiamo sarà Android 10 con personalizzazione Samsung One UI 2.1).

Secondo quanto emerso in Geekbench nei giorni scorsi, il Galaxy Z Flip 5G sarà dotato del processore Snapdragon 865, mentre lo Snapdragon 855+ sarà utilizzato nella variante LTE del telefono pieghevole. Ci si aspetta che il telefono abbia lo stesso design e le stesse dimensioni dello schermo del Galaxy Z Flip. Il display principale sarà Dynamic AMOLED flessibile “Infinity Flex”, mentre quello secondario Super AMOLED con Always-On. Il nuovo pieghevole avrà in dotazione 8GB di RAM e 256GB di memoria interna e una capacità della batteria combinata di circa 3.200 mAh con supporto alla ricarica rapida di 15 W.

Fonte Sammobile