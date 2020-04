Samsung Galaxy Z Flip 5G avrà 256 GB di memoria di base

Il Galaxy Z Flip è arrivato nel mercato ad inizio anno ed è stato favorevolmente accolto da molti utenti. Tuttavia il telefono a differenza del Galaxy Fold, non è arrivato con le ultime e le migliori specifiche tecniche. Il Galaxy Z Flip funziona con il processore Snapdragon 855 dell’anno scorso, ha due fotocamere posteriori con un sensore primario che non è buono come quello che si ottiene sul Galaxy S20 o addirittura sul Galaxy S10 e non supporta la connettività 5G.

Tuttavia, come abbiamo recentemente rivelato, Samsung prevede di lanciare una variante del suo pieghevole a conchiglia con la connettività 5G entro la fine di quest’anno. In questi giorni sono emerse diverse indiscrezioni sul questo nuovo Galaxy Z Flip 5G, supponendo che questo sia il nome del dispositivo.

Galaxy Z Flip 5G: stesso storage della variante LTE

Abbiamo appreso che il Flip 5G Z porta il numero di modello SM-F707B per il mercato internazionale e SM-F707N per la Corea del Sud. I numeri di modello SM-xxxB sono generalmente assegnati ai dispositivi 5G Galaxy lanciati in Europa e in mercati come l’Australia, ma non sappiamo ancora di preciso in quanti mercati sarà ufficializzato. È prevedibile anche una versione nordamericana, anche se al momento non sembra esserci alcun indizio di una variante americana del dispositivo.

Il Galaxy Z Flip 5G, come la variante LTE, avrà 256 GB di spazio di archiviazione. Diversamente da quanto sta accadendo per il Galaxy Fold 2 che uscirà in due varianti, una da 256 GB e l’altra da 512 GB, per il modello a conchiglia non sembra esserci un modello da 512 GB in sviluppo, né esiste una variante da 128 GB, almeno non in questo momento. Probabilmente Samsung sta cercando di tenere sotto controllo il prezzo del dispositivo andando con lo stesso spazio di archiviazione della variante LTE, che costa € 1520,00. Dal momento che Z Flip non ha uno slot per la scheda micro SD, l’opzione di archiviazione da 512 GB sarebbe un’opzione ben vista da molti utenti, ma per il momento non sembra essere nei piani.

Fonte Sammobile