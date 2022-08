Samsung Galaxy Z Flip 4 arriverà in oltre 70 varianti di colore

L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2022 è in programma per la prossima settimana. Si tratta di un appuntamento molto importante in cui la società della Corea del Sud svelerà il suo prossimo duo di smartphone pieghevoli, vale a dire Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Prima della presentazione ufficiale, la società ha confermato (senza volerlo) che il Galaxy Z Flip 4 sarà disponibile in 71 varianti di colore, come già preannunciato dal sito SamMobile.

Tutte le possibili varianti di colore e archiviazione di Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro sono state elencate sul sito Web di Samsung UK. La pagina elenca quattro varianti di colori primari del Galaxy Z Flip 4, ovvero blu, viola bora, grafite e oro rosa. Tuttavia, l’edizione BESPOKE del telefono sarà disponibile in molti altri colori, che vanno da Black Green Navy a Black Yellow White.

La cornice del nuovo foldable viene messa a disposizione in tre colori, nero, argento e oro, che possono essere combinati con verde, blu scuro, rosso, giallo e bianco per il resto delle parti superiore e/o inferiore dell’esterno del telefono: il numero totale di combinazioni è quindi 71. Il sito Web elenca anche il Galaxy Z Flip 4 nelle versioni da 128 GB e 256 GB.

Il Galaxy Z Fold 4 sarà disponibile in tre colori, Beige, Grey/Green e Phantom Black, e arriverà nelle varianti di archiviazione da 256 GB e 512 GB. Potrebbe esserci una versione da 512 GB di Z Flip 4 e una versione da 1 TB di Z Fold 4, ma solo in alcuni mercati.

Samsung lancerà il Galaxy Watch 5 in due dimensioni (40 mm e 45 mm), quattro colori (blu, oro, grafite e argento) e due varianti di connettività (Bluetooth e LTE). Ci sarà anche una versione Golf dell’orologio, simile al Galaxy Watch 4. Il Galaxy Watch 5 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Black e Titanium e nelle versioni Bluetooth e LTE.

Fonte SamMobile