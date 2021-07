Samsung Galaxy Z Flip 3 avrà una ricarica molto veloce

Nelle ultime settimane e specialmente negli ultimi giorni, abbiamo visto comparire sul web una serie di indiscrezioni riguardanti i due nuovi pieghevoli di Samsung, che verranno presentati ufficialmente il prossimo 11 agosto in occasione dell’evento Unpacked del gigante di Seul.

In attesa di capire se tutti questi “leak” troveranno effettivamente conferma nel giorno del lancio, non possiamo non soffermarci su quanto di nuovo è emerso in merito al Galaxy Z Flip 3, uno dei due foldable in arrivo. Il prossimo telefono pieghevole è infatti ricomparso nel database dell’ente di certificazione 3C, stavolta accompagnato da un caricabatterie da 25 W. Ciò significa che il Galaxy Z Flip 3 arriverà con una ricarica rapida da 25 W, contrariamente a quanto affermato nelle voci precedenti, che suggerivano un limite di 15 W.

Il documento 3C menziona il caricabatterie EP-TA200 da 15 W individuato per la prima volta mesi fa, ma evidenzia anche il caricabatterie EP-TA800 con capacità di 25 W. Il Galaxy Z Flip 3 dovrebbe essere compatibile con entrambi, anche se è importante tenere presente che il documento 3C non garantisce che il telefono verrà spedito con un caricabatterie da 25 W nella confezione. Molto probabilmente il nuovo foldable sarà accompagnato invece da un caricabatterie da 15 W, in modo tale da risparmiare sui costi: Samsung darà comunque ai clienti la possibilità di acquistare separatamente il caricabatterie da 25 W.

Le capacità di ricarica di 25 W compensano la batteria non esaltante

Il Galaxy Z Flip 3 dovrebbe sfoggiare una doppia batteria con una capacità combinata di 3.300 mAh, la stessa del modello originale. Dato che il prodotto dovrebbe essere equipaggiato con l’ottimo chipset Snapdragon 888 e disporrà di un display con refresh rate a 120Hz, non possiamo aspettarci una durata della batteria “memorabile”.

Aumentare la velocità di ricarica da 15 W a 25 W non rappresenta una rivoluzione, ma di sicuro in questo modo la ricarica della batteria da 3.300 mAh viene velocizzata. È sicuramente un passo nella giusta direzione, sempre se quanto emerso nei documenti 3C trovi poi conferma nei piani finali di Samsung per il prossimo pieghevole.

