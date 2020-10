Samsung Galaxy Z Flip 2 arriverà entro la prossima primavera: smentito il presunto ritardo

Tra i tanti dispositivi su cui sta lavorando Samsung per il prossimo anno c’è ovviamente anche il Galaxy Z Flip 2, ovvero il successore dello smartphone pieghevole lanciato dal colosso di Seul presentato lo scorso mese di febbraio.

Tuttavia, una notizia trapelata all’incirca un mese fa aveva suscitato un certo malumore tra gli appassionati dei prodotti dell’azienda sudcoreana. Stando a quanto rivelato su Twitter da @DSCCRoss, infatti, il lancio del nuovo “foldable” non sarebbe avvenuto nei primi mesi del 2021, ma sarebbe stato addirittura rimandato alla fine del prossimo anno, forse per problemi legati alla pandemia di coronavirus.

Sebbene si trattasse solo di una voce, l’idea di dover aspettare praticamente un anno per avere tra le mani il nuovo pieghevole ha provocato un certo sconforto negli utenti e anche tra gli esperti del settore, che non vedono l’ora di poter apprezzare i miglioramenti di Samsung per il suo nuovo foldable. Fortunatamente, nelle ultime ore è comparsa una nuova indiscrezione che sembra ribaltare completamente questo scenario.

Secondo le nuove voci, infatti, il Galaxy Z Flip 2 non verrà affatto posticipato al terzo trimestre del 2021, e non verrà rilasciato nemmeno insieme alla serie Galaxy S21, che dovrebbe vedere invece la luce a gennaio (in anticipo rispetto al previsto, ndr). Il successore del Galaxy Z Flip dovrebbe quindi debuttare nella primavera del prossimo anno. In altre parole, è probabile che Samsung adotti il ​​suo consueto programma di lancio annuale per la serie Galaxy Z Flip. Il modello originale è stato introdotto a febbraio 2020 ed è stato seguito da una variante 5G ad agosto: l’impressione è che anche nel 2021 la “roadmap” sarà all’incirca questa, al massimo con una differenza di un mese o poco più.

Il Galaxy Z Flip 2 dovrebbe essere dotato di connettività 4G e 5G fin dal primo giorno di disponibilità, e al momento è forse l’unico dettaglio concreto sul nuovo pieghevole di Samsung. Tuttavia, proprio @DSCCRoss afferma di avere in mano uno scoop che rivelerà alcuni degli straordinari aggiornamenti che caratterizzeranno il Galaxy Z Flip 2: nei prossimi giorni dovremmo conoscerli anche noi.

Fonte Sammobile