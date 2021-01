Samsung Galaxy Xcover 5, il nuovo smartphone “rugged” compare su Geekbench

Samsung, si sa, è un’azienda che cerca di proporre dispositivi per ogni fascia di mercato, ed è attenta anche a tutte le particolarità che possono riguardare il settore degli smartphone mobile. Non a caso, la società di Seul propone anche una serie di dispositivi che prende il nome di Xcover, creata più di 10 anni fa, con il primo smartphone Xcover che ha fatto il suo debutto nel 2011. Gli esperti del settore definiscono spesso questi prodotti “rugged” di Samsung un incontro “tra resistenza ed eleganza”, capaci di offrire un apprezzabile design e specifiche di tutto rispetto facendo anche grandissima attenzione alla robustezza complessiva.

Verso la fine dello scorso anno erano cominciate a circolare online le prime voci riguardanti il (presunto) nuovo smartphone Xcover di Samsung. Una notizia che aveva ovviamente scatenato gli entusiasmi degli appassionati di questa serie, anche se abbiamo dovuto attendere questa settimana per saperne di più su questo prodotto.

Il nome scelto dall’azienda asiatica è Samsung Galaxy Xcover 5, come recentemente individuato nel database del noto portale di benchmark Geekbench. Il numero di modello è Samsung SM-G525F, e molto probabilmente ad alimentare questo telefono troveremo un processore Exynos 850.

Gli smartphone Xcover non tendono ad abbracciare nuove tecnologie come invece accade con le altre serie di Samsung. Con questa gamma, infatti, la società di Seul si concentra principalmente sulla robustezza, piuttosto che sulle specifiche tecniche. Ecco perché non c’è da meravigliarsi che il prossimo Galaxy Xcover 5 non includerà il supporto 5G, sebbene la tecnologia sia stata recentemente estesa anche ai telefoni di fascia media.

Dall’elenco di Geekbench si apprende che il Galaxy Xcover 5 includerà 4 GB di RAM. Inoltre, lo smartphone funzionerà con Android 11 come sistema operativo. Al momento non ci sono altre informazioni sul Galaxy Xcover 5, anche se la sua presenza sul portale di benchmark lascia presupporre che Samsung potrebbe annunciarlo molto presto.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena