Samsung lancia il Galaxy Watch 3 in due varianti: resistenza eccellente, sensore Sp02 e vari miglioramenti

In occasione dell’evento Unpacked, tenutosi in modalità virtuale in rispetto delle rigide norme di distanziamento sociale, Samsung ha presentato una serie di nuovi prodotti, tra cui il suo nuovo smartwatch Galaxy Watch 3 che nelle scorse settimane era stato interessato da diverse indiscrezioni.

Il Galaxy Watch 3 è disponibile in due quadranti: 41 mm e 45 mm. Esistono due varianti per ogni dimensione, una con solo Wi-Fi e l’altra con connettività LTE. Il Galaxy Watch 3 è inoltre dotato di certificazione MIL-STD-810G, che garantisce la resistenza ad umidità e ghiaccio, alle cadute da almeno 1,2 metri e ai vari urti, alle alte e basse temperature (compresi gli shock termici), alla ruggine, alle polveri e ovviamente ad acqua e pioggia.

Samsung afferma che Galaxy Watch 3 include una serie di miglioramenti rispetto al Galaxy Watch originale, a cominciare dal fatto che il nuovo prodotto è stato reso più sottile del 14%, più piccolo dell’8% e più leggero del 15% rispetto al suo predecessore.

“Come avviene con ogni nuova iterazione, le funzionalità di Galaxy Watch si sono ampliate – spiega Samsung in una nota – Galaxy Watch 3 offrirà nuove esperienze nel monitoraggio della salute e del benessere”.

Il Samsung Galaxy Watch 3 è disponibile in varianti di acciaio inossidabile e titanio, con tre opzioni di colore: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver. In particolare, la variante in acciaio inossidabile è disponibile sia nel modello da 41 mm che nel modello da 45 mm, mentre la variante in titanio è disponibile solo nel modello da 45 mm. Inoltre, la variante in titanio è disponibile in una singola opzione di colore Mystic Black.

Il Galaxy Watch 3 di Samsung funziona con un sistema operativo indossabile basato su Tizen 5.5. Lo smartwatch presenta un display Super AMOLED circolare da 1,2 pollici (360×360 pixel) sulla variante da 41 mm e un display da 1,4 pollici sulla variante da 45 mm con la stessa risoluzione protetta da Corning Gorilla Glass DX. Lo smartwatch è alimentato con una CPU Exynos 9110 dual-core, abbinata ad una GPU Mali-T720, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

La variante più piccola del Samsung Galaxy Watch 3 ha una batteria da 247 mAh mentre la variante più grande da 45 mm ha una batteria da 340 mAh. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 802.11 b / g / ne Bluetooth v5.0 per il modello Wi-Fi, mentre i modelli LTE (41 mm, 45 mm) sono dotati del supporto eSIM che abilita la connettività 4G. A bordo del prodotto troviamo anche il GPS, un altoparlante e un microfono che consente di effettuare le chiamate direttamente sullo smartwatch.

La società afferma che lo smartwatch include anche la funzionalità di rilevamento dell’ossigeno nel sangue (SpO2), che sarà in grado di misurare e monitorare la saturazione di ossigeno nel tempo. Inoltre, lo smartwatch riceverà l’app Samsung Health Monitor una volta lanciata, che includerà il supporto per il monitoraggio della pressione sanguigna (BP) e le letture dell’elettrocardiogramma (ECG). Le funzionalità prevedono già il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno. I sensori a bordo del Galaxy Watch 3 includono un sensore PPG, un accelerometro, un sensore giroscopico, un barometro e un sensore di luce ambientale.

Samsung Galaxy Watch 3 ha un prezzo di partenza di 429 euro per la variante da 41 mm, mentre il modello da 45 mm parte da 459 euro. La variante da 45 mm Titan viene invece venduta a 679 euro.

Fonte Gadgets360