Samsung Galaxy Watch 3 rendering svela design dello smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch 3 sarà il prossimo smartwatch di Samsung che arriva nel mercato in seguito al successo del Samsung Galaxy Watch di prima generazione. In molti si sono chiesti perchè non ci sia un Galaxy Watch 2, ma indiscrezioni suggeriscono che Samsung non ha introdotto “un Galaxy Watch 2” probabilmente per evitare confusione tra gli utenti con il Watch Active 2. Sono già emerse delle prime informazioni sul prossimo smartwatch della casa coreana ma oggi un nuovo rendering trapelato ci permette di scoprire meglio il design dell’orologio.

Samsung Galaxy Watch 3: design e funzionalità

Il rendering del Samsung Galaxy Watch 3 arriva dal famoso leaker Evan Blass noto anche come “evleaks” che si è sempre mostrato affidabile nelle notizie condivise. Report già in circolazione indicano che l’orologio arriverà in due dimensioni: 41 mm e 45 mm e i display saranno di 1,2 pollici e 1,4 pollici. I materiali del corpo saranno in titanio o acciaio inossidabile e ci saranno varianti in WiFi e LTE. Le dimensioni della batteria sono rispettivamente 247 mAh e 340 mAh.

Il dispositivo che vediamo nell’immagine, numero di modello SM-R840, sembra essere il modello con cassa in acciaio inossidabile da 45 mm e Gorilla Glass DX per la protezione del display. L’orologio sarà resistente all’acqua fino a 5 ATM e avrà anche il certificato MIL-STD-810G, una certificazione militare che attesta la durabilità di un dispositivo. Il dispositivo verrà inoltre fornito con GPS integrato per il posizionamento e il monitoraggio del percorso.

Si prevede che Galaxy Watch 3 manterrà la ghiera girevole, ma non vi è alcuna indicazione sulla sua funzionalità, dato che i segni dei minuti appaiono sulla cornice interna, appena sopra il display. Entrambi i modelli avranno 1 GB di RAM e in esecuzione Tizen OS. Il dispositivo sarà in grado di monitorare ECG e pressione sanguigna. Samsung Galaxy Watch 3 pare sarà svelato insieme al Galaxy Note 20 e al Galaxy Fold 2 al Samsung Unpacked 2020 di agosto.

Fonte xda