Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avrà il “notch” del MacBook Pro

Più di un anno fa, precisamente ad agosto 2020, Samsung rilasciava ufficialmente i tablet Galaxy Tab S7. Già nelle settimane successive al lancio erano cominciate a circolare voci che volevano l’azienda di Seul già al lavoro su un successore.

Tuttavia, come ormai noto, la carenza globale di chip ha costretto i produttori principali a modificare diversi piani, con inevitabili ritardi. Per farla breve, il presunto Galaxy Tab S8 non è ancora arrivato sul mercato, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe farlo molto presto.

Come riportato anche da Phone Arena, infatti, la prossima linea di tablet della società sudcoreana dovrebbe essere composta da tre modelli, ovvero un Galaxy Tab S8 da 11 pollici, un Tab S8 Plus da 12,4 pollici e infine un Tab S8 Ultra da 14,6 pollici. Grazie a 91Mobiles e soprattutto al prolifico leaker Steve H.McFly (@OnLeaks) possiamo dare uno sguardo ai rendering del Galaxy Tab S8 Ultra, individuato anche in un video.

Stando alle prime impressioni, pare che il Tab S8 Ultra possa attestarsi come un possibile concorrente dell’iPad Pro. D’altronde, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un accenno di Apple nel modo in cui sono state progettate le cornici. il Tab S8 Ultra sembra avere infatti un “notch”, ma solo per ospitare la fotocamera frontale e non per qualche tecnologia biometrica del viso (come il Face ID di Apple, ndr).

Proprio come il Tab S7 Plus, anche il Tab S8 Ultra presenta due fotocamere sul retro e viene fornito con una configurazione a quattro altoparlanti e una porta di tipo C. Le dimensioni del prossimo tablet di Samsung sono 325,8 x 207,9 x 5,4 mm, il che significa che avremo a che fare con un dispositivo più alto e più sottile rispetto al predecessore.

Nei render mancano alcuni dettagli, tra cui i connettori magnetici sul lato sinistro: tuttavia si tratta di indicazioni piuttosto accurate per consentirci di avere un’idea del prodotto finale.

Alcuni report precedenti avevano affermato che il tablet sarebbe stato alimentato dai prossimi chip Exynos 2200 o Qualcomm Snapdragon 898. Le ultime voci suggeriscono che non sarà così: Samsung sembra infatti aver optato per il chip Snapdragon 888, che è comunque in grado di garantire un elevato livello prestazionale. Il tablet avrà probabilmente fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione: la batteria sarà quasi sicuramente da 11.500 mAh.

I render di Galaxy Tab S8 Ultra arrivano un giorno dopo quelli relativi al Tab S8, che sono stati condivisi anche da OnLeaks. Il modello “standard” pare equipaggiato con un display da 11 pollici e dei tratti estetici che ricordano molto quelli del Tab S7. Samsung potrebbe annunciare entrambi i nuovi tablet nel gennaio 2022.

